L’addio di Totti e Ilary: rottura fortissima tra società, immobili e tradimenti. I retroscena

Da ieri sera le notizie sulla fine del matrimonio di Ilary e Totti non mancano. Si parla di retroscena, si parla di una rottura molto forte. Se infatti in un primo momento, sembrava fosse previsto un comunicato congiunto, un po’ come quello che fecero Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ieri sera, le cose sono cambiate. Dopo le 21 infatti, è arrivato prima il comunicato stampa di Ilary Blasi, poche righe all’Ansa, poi anche quello di Francesco Totti. Nessun altro commento, poca voglia di parlare. Ma visto che la coppia non lo fa, ci pensano i giornali a dare notizie sulla fine di questo matrimonio, gli stessi che a febbraio, avevano rivelato che c’era aria di crisi, che il divorzio sembrava essere imminente. Gli stessi che sono stati accusati da Totti e Ilary di diffondere fake news, di aver fatto una figuraccia, di aver ordito un complotto contro di loro.

Ma quali sono i retroscena dietro a questa separazione? Innanzi tutto ci sarebbero stati dei problemi di coppia. Un tradimento forse da parte di Ilary, poi l’avvicinamento di Totti a Noemi. La voglia di riprovare a stare insieme e poi l’addio definitivo.

I retroscena economici

Già a febbraio si era parlato di un accordo complicato, dal punto di vista economico . La stessa Blasi aveva spiegato in tv che le sue sorelle non avevano nulla a che fare con queste vicende. E invece, oggi, emergono nuovi dettagli.

Secondo Open, nell’accordo di separazione, sarebbe previsto che la casa in cui la coppia ha abitato resterà a Ilary dove vivrà con i tre figli.

Totti invece dovrebbe continuare a gestire il suo patrimonio. All’ex calciatore, sono riconducibili 7 società immobiliari in cui Totti ha investito i guadagni da calciatore. La conduttrice ne ha invece due. Il matrimonio sarebbe in separazione dei beni. Maggiori dettagli sono stati forniti dal giornale di Enrico Mentana:

Ilary ha due sole partecipazioni al 90%: la Number Five srl e la Società Sportiva Dilettantistica Sporting Club Totti. Nella prima il padre di lei, Roberto, è amministratore unico. La seconda gestisce il centro della Longarina. Ma l’impero dei Totti è soprattutto immobiliare.La società si chiama Vetulonia, come quella via di Porta Metronia dove il campione è nato citata sempre nelle canzoni a lui dedicate dal folklore romano.

Sempre di dati economici, ha parlato anche Repubblica. Secondo quanto si legge sul quotidiano romano, la gestione dell’immagine, della pubblicità, delle apparizioni tv, film, libri e serie televisive è affidata alla Number Five, una società che è invece tutta della famiglia Blasi. È la società che stipula tutti i contratti extracalcistici di Totti. La sorella di Ilary Blasi, curava l’immagine di Totti ma sarebbe stata allontanata, cosa che però, la conduttrice, aveva smentito nello studio di Canale 5…