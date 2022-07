Lino Banfi e sua moglie Lucia positivi al covid: un’altra battaglia da superare insieme

“L’abbiamo aggirato per due anni e adesso è arrivato” con queste parole Lino Banfi racconta a Tv, sorrisi e canzoni di aver contratto insieme a sua moglie Lucia il covid 19. L’attore, ha spiegato che per fortuna, al momento, sia lui che sua moglie stanno bene, fortunatamente Lucia non ha avuto neppure molti sintomi. Lino Banfi ha spiegato di averlo scoperto per caso e insieme a sua moglie, sta affrontando anche questa battaglia. Un amore lungo 60 anni non sarà di certo messo in difficoltà dal covid.

“Come stiamo? Per fortuna bene. Io, come può sentire mentre parliamo, ho un po’ di tosse, Lucia neanche quella. L’abbiamo scoperto per caso. È venuto a casa il medico per un prelievo a mia moglie e mi ha detto: “Lino, sei stato all’estero, facciamo un tampone per sicurezza”.” Queste le parole di Lino Banfi che ha spiegato alla rivista, quello che sta succedendo.

Lino Banfi e sua moglie Lucia positivi al covid 19

Lino Banfi racconta: “Ero andato in Canada, a Toronto, per ritirare un premio alla carriera e mi sembrava giusto controllare, anche se sono arrivato a 86 tamponi! Davvero, ho fatto il conto. Ormai ho il naso come un pugile. Siamo risultati tutti e due positivi, dobbiamo aspettare che passi“.

Lino Banfi e Lucia Lagrasta stanno insieme da 70 anni, 10 da fidanzati e 60 come marito e moglie. L’attore ha spiegato: “Quando ha saputo che avevamo il Covid, Lucia è stata quasi contenta. Ha detto: “Meno male, lo abbiamo preso insieme, sennò avremmo dovuto stare separati, una da una parte e uno dall’altra””. Dolcissime parole d’amore per una coppia che davvero, è solida e che dimostra, che l’amore eterno, può esistere davvero e che non si fa abbattere da nessuna tempesta, da nessun uragano!

Non possiamo che augurare a Lino Banfi e a sua moglie di guarire il prima possibile.