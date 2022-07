Amadeus e Giovanna festeggiano un altro anno d’amore: l’anniversario di matrimonio

Tredicesimo anniversario per Amadeus e Giovanna Civitillo, la coppia ieri ha festeggiato il matrimonio celebrato il 12 luglio del 2009, il primo, quello con rito civile. Una foto del giorno delle nozze per dirsi ancora una volta sì. Ed è Giovanna a pubblicare lo scatto perché è lei che gestisce i social, con un unico profilo per entrambi, tutto con molta semplicità, quella del loro amore. Sono orgogliosi l’uno dell’altra, in tv e in ogni loro intervista dichiarazione l’amore che prosegue da tanti anni. Ieri hanno festeggiato ma Amadeus e Giovanna non hanno svelato niente. Lo scorso anno a luglio erano in Sicilia per l’anniversario, con loro come sempre anche il figlio Josè che adesso ha 13 anni.

Come hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio Amadeus e Giovanna Civitillo?

13 anni fa il sì con rito civile ma solo di recente da pochi anni sono riusciti a dire quel tanto sognato sì in chiesa, promettendo amore eterno davanti a Dio e ai loro figli. E’ dal secondo sì, da quel momento che si sono sentiti completi, ma restano due date importanti nella vita.

“12 luglio di 13 anni fa” scrive la moglie di Amadeus e subito dopo arrivano gli auguri degli amici più cari, dei fan, dei colleghi. Paolo Conticini, Francesca Alotta, Alberto Matano, Simona Ventura, tutti inviano cuori e auguri.

Amadeus ha appena superato un momento delicato dopo il contagio. Ha avuto il covid e non è stato semplice uscirne ma adesso è tutto passato. Il direttore artistico di Sanremo ha appena presentato il conduttore che avrà accanto annunciando con gioia che sarà Gianni Morandi. C’è quindi da preparare l’ennesimo festival di gran successo e non c’è dubbio che sarà così. Una gran scelta quella di Amadeus, ma sempre con accanto Giovanna che non smette di ripetere quanto è orgogliosa di suo marito.