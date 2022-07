Arriva la risposta di Ilary Blasi a tutti i pettegolezzi

Ilary Blasi non ha voglia di spendere parole dopo la conferma della separazione tra lei e Francesco Totti, non ha voglia di spiegare nulla a chi spettegola indicando questo è quell’altro presunto amante. Ilary ha trovato il modo per dire tutto e niente, per proteggere se stessa e i suoi figli. Per volare alto è atterrata in Tanzania, ha scelto l’Africa e ha mostrato la partenza con valigia, gli scatti con i figli, con la sorella e gli accessori griffatissimi. E’ solo l’inizio perché Ilary Blasi è tornata sui social e ha voglia di pubblicare ciò che vede, che le piace, ciò che magari può zittire qualcuno ma sa già che dovrà attendere e subire ancora altri pettegolezzi. Il viaggio in aereo con i figli Chanel, Cristian e Isabel, poi il safari con elefanti, zebre, giraffe e c’è anche un leone tra l’erba alta.

Ilary Blasi guarda lontano senza Francesco Totti

Binocolo per guardare lontano, scatto di schiena solo con gli slip e lei che guarda sempre e solo l’orizzonte. Queste le sue risposte sui social. Sta vivendo un viaggio mai fatto prima, a contatto con la natura, quella vera. Per 20 anni ha viaggiato con Francesco Totti sempre accanto, adesso è con sua sorella Silvia, con i figli.

Sembravano la coppia perfetta e poi tra Totti e Ilary Blasi è accaduto qualcosa ma non è ciò che scrive il gossip. Ilary è partita per proteggere i figli, per tenerli lontani da tutti quelli che parlano della fine del matrimonio e da tutti gli indizi alla ricerca di chi ha tradito prima o dopo. Non servono parole perché sembra che Francesco e Ilary non abbiano trovato nemmeno il giusto accordo per scrivere lo stesso comunicato, come fatto invece da molte altre ex coppie. Continuiamo a seguire il viaggio della conduttrice in Africa, è interessante.