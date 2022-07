Can Yaman innamorato di un’attrice del Paradiso delle Signore?

Sono due attori e il gossip che li riguarda parla d’amore, sono Can Yaman e Francesca Del Fa. E mentre si attende la conferma o la smentita da parte dei diretti interessati c’è chi sembra averli pizzicati insieme. E’ l’attrice de Il Paradiso delle Signore che ha rubato il cuore dell’amatissimo Can Yaman? All’attore turco dopo Diletta Leotta vengono affibbiati di continuo nuovi flirt o fidanzamenti, notissimo e per niente vero quello con Francesca Chillemi; loro due stanno lavorando da tempo sullo stesso set, sono molto legati ma solo da una bellissima amicizia. Che succede invece tra Can Yaman e Francesca Del Fa? Lei interpreta il ruolo di Irene Cipriani nella famosa serie. Sembra che i due attori si siano conosciuti in occasione del filming Italy Sardegna in cui Can era ospite d’onore.

Che legame c’è tra Can Yaman e Francesca Del Fa?

Anche Francesca era presente alla premiazione e i due avrebbe stretto subito un bel legame. Dicono che in molti hanno notato una particolare complicità. Si vocifera anche che Yaman abbia fatto di tutto per non incontrare in quella occasione Diletta Leotta.

E’ la rivista Vero a pubblicare le foto che segnano forse qualcosa di nuovo in amore per Can. I due attori non sono sul set ma passeggiano, chiacchierano, sembrano così affiatati. Non c’è molto altro da dire perché non ci sono altri indizi, non c’è un bacio e non c’è una conferma. I più attenti hanno però notato che Can ha iniziato a seguire Francesca su Instagram ed è un gesto che è apparso strano perché lui è sempre molto riservato. Solo amicizia o altro? La cronaca rosa parla già di conquista, di flirt, d’amore, d’estate insieme. Attendiamo il seguito che magari potrebbe confermare tutto a rivelare che tra Can e Francesca c’è solo la recitazione in comune, il lavoro.