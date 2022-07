Elodie, la sua dichiarazione d’amore a Marracash che non piacerà al prossimo fidanzato

Elodie e Marracash tornano sotto i riflettori e non è solo per le immagini della cantante sotto il palco al concerto del rapper. Elodie si è lasciata andare a una dichiarazione d’amore importante ma forse questo non significa che siano ancora una coppia. Elodie è innamorata di Marracash, anzi innamoratissima e l’ha confidato con molta semplicità a Peter Gomez nell’intervista che vedremo domani sera in seconda serata su Nove. Ospite de La Confessione la celebre artista romana ha risposto al gossip che racconta del loro riavvicinamento. Le sue parole rivelano il legame che c’è ancora tra loro ma Elodie ha aggiunto che nessun prossimo fidanzato sarà mai all’altezza di Marracash.

Elodie e Marracash stanno insieme?

In passato non hanno parlato molto del loro amore, sempre così riservati, soprattutto quando tutto finì; oggi la rivelazione di essere ancora e sempre innamorata. “E’ la persona che amerò di più in tutta la mia vita… Nessun prossimo fidanzato sarà mai all’altezza di Marracash” è la sua certezza, la cantante spiega che solo adesso ha capito cos’è davvero l’amore. Non basta: “E’ una persona molto importante per me, se ho bisogno di un parere, se ho un’idea, un dubbio, spesso mi confronto con lui”.

Gomez è curioso, fa altre domande su Fabio Bartolo Rizzo alias Marracash e chiede del suo “animo animalesco”. Elodie non si tira indietro, racconta felice di farlo: “È un uomo. Ha una silhouette elegante, ha sia l’eleganza che un animo animalesco. E’ tante cose, è difficile spiegare Fabio, questa è la verità, è molto difficile. Però la cosa che mi piace è nello sguardo di una persona che non è mai…”.

E’ innamorata, anzi di più: “Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore”.