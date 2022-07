La sorella di Ilary Blasi infastidita ma Alex Nuccetelli non tarda a raccontare altro

Inizia la storia infinita che ruota intorno alla storia finita tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo l’annuncio ufficiale della fine del matrimonio ognuno ne parla, dice la sua e forse anche troppo. A difendere Ilary Blasi ci sono le sorelle, soprattutto Melory Blasi, perché Silvia è in viaggio con la conduttrice e i nipoti. A raccontare ciò che ha infastidito Melory e non solo lei è Alex Nuccetelli, amico di Totti, chissà se ancora amico di Ilary. Il botta e risposta tra Nuccetelli e Melory prosegue sul Corriere della Sera. L’ex marito di Antonella Mosetti ha detto veramente tanto sul matrimonio di Totti e Ilary Blasi, ha raccontato anche di Noemi, di Francesco che avrebbe proseguito il matrimonio e altri pettegolezzi. Melory non ha retto e sui social ha commentato: “Certi amici farebbero bene a restare in silenzio”. Come darle torto? Alex lo fa e dopo le prime dichiarazioni arriva il seguito sul Corriere della Sera.

Alex Nuccetelli risponde alla sorella di Ilary Blasi

“Ho letto che Melory, la sorella di Ilary, se l’è presa con me perché parlo troppo, mi è dispiaciuto. Ma se Ilary si è messa con lui, lo deve soltanto a me. Lo so io quanto ho penato per sistemarli, le ho cambiato la vita, eddai” tutto poco carino da dire.

Nuccetelli tiene a precisare che Totti e Noemi non li ha fatti incontrare lui: “Mi ricordo soltanto che erano presenti ad una delle mie serate del venerdì al “Profumo spazio sensoriale”. C’è altro ed evidentemente non vede l’ora di raccontarlo: “Pure lei all’inizio su Francesco era scettica, non è che si è lanciata subito. “L’altra sera sono stata al torneo e c’era l’amico tuo”, mi ha raccontato dopo il primo incontro. Tutto lì – poi ha concluso – Certo se dopo tutti questi mesi e tutto questo casino ancora si frequentano, è segno che qualcosa tra loro esiste, che non è solo amicizia. E che c’è di male?”.