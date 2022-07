Due abiti da sposa per il matrimonio di Jennifer Lopez a Las Vegas: che meraviglia

Che sposa meravigliosa Jennifer Lopez. Le foto diffuse in rete al momento, non riescono a mostrarci a pieno tutta la bellezza della popstar che per il matrimonio con Ben Affleck a Las Vegas, ha deciso di indossare due abiti diversi. Un vestito più sobrio e poi un incantevole abito da sposa da principessa sexy, chiaramente, non poteva essere altrimenti. Elegante si, romantica anche, ma allo stesso tempo, incantevole e sensuale come solo J-Lo sa essere. A prendersi cura del look di Jennifer, nel giorno del suo matrimonio, è stato tra gli altri anche il parrucchiere tra i più noti a Hollywood, Chris Appleton. Mentre dalle indiscrezioni trapelate su uno dei due abiti dell’attrice, sembrerebbe che lo avesse custodito per diverso tempo, in attesa del giorno del si!

Il matrimonio di J-Lo e Ben Affleck

Probabilmente la coppia non si aspettava che a pochi giorni dal matrimonio, la notizia trapelasse. Ben e Jennifer erano stati molto attenti ma si sa, quando ci sono dei documenti che possono dimostrare un fatto, allora tutto è più difficile da mantenere riservato e ieri, dopo che la notizia è stata data in anteprima da TMZ, i due attori hanno deciso di confermare, mostrando anche in rete, alcune immagini del matrimonio ed è per questo che nelle ultime ore abbiamo potuto ammirare in tutto il loro splendore i due sposi. Alla cerimonia, avrebbero partecipato poche persone. I figli di Ben e Jennifer, la mamma della cantante. “Volevano sposarsi e lo hanno fatto” hanno detto alcuni amici vicini alla coppia contattati dai media che in queste ore stanno cercando di mettere insieme diverse informazioni. Ci possiamo aspettare foto e video con maggiori dettagli? Staremo a vedere anche perchè i fan dei Bennifer, vogliono ancora sognare!