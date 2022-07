Belen gelosissima di Stefano de Martino lancia un forte messaggio: “Non ti allargare”

Stefano de Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme da mesi. Le foto sui social però, quelle di coppia a cui eravamo stati abituati, con dediche d’amore in accompagnamento, non hanno caratterizzato questo ritorno di fiamma. I due, che hanno quasi da subito iniziato a dividersi tra la casa di Belen a Milano e quella di Stefano, pur essendo una coppia di fatto, hanno preferito lasciare i social da parte. Negli ultimi giorni però, entrambi, hanno iniziato a postare foto di coppia, dediche d’amore, scatti con la luna di sfondo, video romantici. Insomma Stefano e Belen sono tornati.

Oggi, Giuseppe Candela, in uno dei suoi articoli per Dagospia ha fatto notare che la pubblicazione di queste immagini, non sarebbe però casuale, anzi. Ci sarebbe un motivo ben preciso che si lega alla forte gelosia di Belen che a quanto pare, avrebbe voluto marcare il territorio, con una scelta ben precisa. Ci sarebbe infatti una ragazza del mondo dello spettacolo, che avrebbe messo i suoi occhi su Stefano de Martino e per questo la bella argentina, ha voluto mettere i puntini sulle i, ribadendo qualche concetto fondamentale!

L’indovinelli di Dagospia: di chi è gelosa Belen?

Ebbene si, anche la Rodriguez sarebbe gelosa. Del resto in passato è stata più volte tradita e a quanto pare, fa molto bene a stare in allerta. Sempre che sia vero, è chiaro…Si legge su Dagospia: “Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme ormai da mesi, solo ieri però hanno deciso di pubblicare sui rispettivi social foto di coppia.” E poi: “ L’ufficialità per tutti. Gira voce che la showgirl argentina abbia voluto lanciare un messaggio preciso a una vispa donna della tv: è mio marito, non ti allargare. Di chi si tratta?”. E secondo voi di chi si tratta? Le ipotesi non mancano ma è davvero impossibile provare a fare anche solo un nome!