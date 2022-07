Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria accanto a Guenda: “I figli restano il nostro impegno”

Quante volte abbiamo visto Guenda Goria soffrire raccontando la mancanza dei genitori, soprattutto di Amedeo Goria. Ma in questi giorni di ospedale e operazione suo padre era accanto a lei con Maria Teresa Ruta. E’ la conduttrice a pubblicare il video della sua famiglia, perché al di là di tutto e della separazione Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta restano famiglia per i loro due figli. Non potevano non essere accanto a Guenda durante questo momento così difficile. Non solo un intervento da affrontare ma anche la consapevolezza che oggi Guenda avrebbe potuto festeggiare la notizia della dolce attesa. Si trova invece con una difficoltà in più nel diventare madre ma per fortuna è andato tutto bene, l’operazione è andata bene e insieme lo raccontano sui social. Nessuna voglia di spettacolarizzare ma quella di mostrare la verità, quella che vivono in tanti.

Maria Teresa Ruta in ospedale con la figlia Guenda

Come qualunque madre Maria Teresa era lì davanti alla sala operatoria ad attendere sua figlia, con lei Amedeo e anche il compagno di Guenda, Mirko Gancitano. “Ora lo possiamo dire… è andato tutto bene.. grazie davvero a tutti.. l’elenco sarebbe davvero lunghissimo… ho pregato e pensato alla precarietà…” scrive la Ruta che riflette sulla sua situazione familiare.

“La separazione insegna ai figli che le relazioni possono essere fragilo ma solo le relazioni fra i 2 coniugi. I figli e il loro benessere restano il nostro impegno. La ricetta non è facile… Vi vengono in mente altri ingredienti? 1 Comunicare 2 Dialogare 3 Mantenere le proprie responsabilità 4 Non screditare l’altro genitore 5 Rimanere leali nei confronti dell’altro genitore 6 Prendere insieme le decisioni importanti 7 Attenzione e rispetto ai nuovi partner”. Guenda Goria sta recuperando le forze e mentre racconta tutto dalla clinica di Milano sa che può contare sull’amore più importante.