Con l’addio di Ilary Blasi a Totti Lenor modifica lo spot

L’addio tra Ilary Blasi e Francesco Totti riuscirà ad occupare tutto il gossip di tutta l’estate? E’ probabile perché si sono amati per 20 anni e perché sono entrambi molto amati. Ci sono tante cose che girano intorno all’ex coppia e c’è anche il noto spot di Ilary Blasi per Lenor. Ilary e Totti erano legati anche quando non erano insieme. Le loro immagini sempre collegate e infatti nello spot del famoso prodotto per il bucato la conduttrice trovava il modo per godere da sola del profumo delle lenzuola mettendo Totti in panchina. “Un matrimonio perfetto” questa la frase che adesso non sarebbe più vera dalle labbra di Ilary Blasi. Nella prima versione della pubblicità Ilary Blasi in camera da letto commenta: “Lenor ammorbidente e perle insieme… Un matrimonio perfetto”. Fino a poco tempo fa Ilary e Totti erano la coppia giusta per questo spot, adesso la pubblicità è da rifare ma sembra che Lenor abbia trovato una facile soluzione.

Lenor e Ilary Blasi, come cambia la pubblicità?

E’ Very Inutil People ad avere già visto la nuova versione dello spot perché già trasmessa su alcuni canali come DMAX e Focus. Sembra che Ilary pronunci una frase modificata, una frase che sostituisce quella del “matrimonio perfetto”. La parola matrimonio sostituita con “profumo”. Quindi, la nuova frase sarebbe: “Lenor ammorbidente e perle insieme… Un profumo perfetto”. Ovvio che matrimonio ci piaceva di più. Ovvio che non ci sarà più nemmeno la versione con lei che telefona Francesco. Una modifica necessaria per non infierire troppo nella vita della conduttrice e dell’ex calciatore ma anche perché i compratori non crederebbero più a quel “perfetto” detto con il sorriso.

E’ solo una parte di ciò che circonda o circondava la coppia. Anche la Rai per esempio cambia programmazione dopo la loro separazione, approfitta e anticipa la messa in onda del film sulla vita del calciatore: “Mi chiamo Francesco Totti” che potremo seguire il 25 luglio in prima serata su Rai 1.