Un ex tronista di Uomini e Donne nel cuore di Noemi

Non ha ancora rilasciato nessun genere di dichiarazione la presunta fidanzata di Francesco Totti. Di lei si parla molto, ma Noemi tace. Dovevano esserci foto che mostravano questa relazione , con prove schiaccianti ma, almeno per ora, non si sono viste. In compenso però i giornalisti del Corriere dello sport hanno scovato un ex fidanzato di Noemi, molto noto al pubblico di Canale 5. Si tratta infatti dell’ex tronista di Uomini e Donne, oggi postino di C’è posta per te, Gianfranco Apicerni. Il giovane protagonista dei programmi di Maria de Filippi ha quindi raccontato che genere di relazione c’è stata tra lui e Noemi.

Nel cuore di Noemi un ex tronista di Uomini e Donne

Gianfranco ha spiegato che non c’è molto da dire o meglio, che nutre grande rispetto verso il sentimento che c’è stato e la storia che lui e Noemi hanno avuto tanto che non vorrebbe mancarle di rispetto parlandone. Poi spiega: “Fra me e Noemi? Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita”.

Dopo la relazione con Gianfranco Apricerni, per Noemi è arrivato quello che certamente è stato un grande amore, il suo ex marito, Mario Caucci; con l’uomo ha avuto due figli e con lui è rimasta per un totale di dieci anni. Quando a febbraio lo scandalo era stato raccontato dai giornali, il Caucci va detto, a differenza di Gianfranco, non aveva speso bellissime parole per la sua ex ma si sa, quando un matrimonio finisce, trovare due persone che ragionino in modo sereno è sempre difficilissimo.

Nessuna conferma arriva però da parte di Noemi che non parla della sua presunta storia con Francesco Totti. In compenso di lei in tv ha parlato anche un amico del calciatore, Alex Nuccetelli.