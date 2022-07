Ilary Blasi è tornata a casa ma una foto attira l’attenzione di tutti

Ilary Blasi è tornata a casa dopo la vacanza in Tanzania ma perché ha scelto quella foto?

Ilary Blasi è tornata a casa, a Roma, con i suoi figli e la sorella, dopo il viaggio in Tanzania. La conduttrice non è mai stata così presente sui social ma i suoi selfie, le storie che pubblica sono diverse rispetto al passato. Ilary Blasi è più bella che mai, i suoi scatti sembrano lanciare messaggi ma non dice una parola. Nessun commento dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti. Anche lui resta in silenzio, anzi sembra essersi chiuso nel suo dolore. Dicono che Totti abbia preso male la separazione, dicono che sia stata Ilary a chiudere per sempre. Di certo avrà i suoi buoni motivi ma non ne parlano, il gossip ha già detto troppo. Dal divano della villa romana la conduttrice de L’Isola dei famosi posa in tutta la sua bellezza, ma posa anche accanto a una sua foto in bianco e nero. Chissà quale significato avrà, di certo Totti lo sa.

Ilary Blasi è tornata a casa, chissà se adesso sarà Totti a partire

Sembra che l’ex capitano della Roma abbia rinunciato ai vari impegni con gli amici, sembra che non voglia dare modo al gossip di parlare ancora di lui. Quasi dieci giorni fa l’annuncio della separazione, del matrimonio finito, Ilary Blasi ha scelto di allontanarsi, di proteggere i figli e proteggersi. L’attenzione è ancora alta sull’ex coppia ma lei sa come mettere tutti a tacere.

Posa con i figli, come non aveva mai fatto prima, tutti e quattro insieme. Pubblica foto che mostrano la sua bellezza. C’è chi le ricorda che è troppo magra e che dovrebbe mangiare di più, che non vale la pena soffrire per amore. Chissà cosa penserà Francesco Totti vedendo le foto della sua ormai ex moglie, la donna che non avrebbe mai voluto lasciare, l’unica. C’è chi pensa prima o poi torneranno insieme ma Ilary ha dichiarato che nella loro coppia un tradimento non può essere perdonato.