Muore il nonno di Tommaso Stanzani: Tommaso Zorzi travolto dalle critiche sbotta sui social

Si accende la polemica sui social dopo le parole di Tommaso Zorzi e il lutto di Tommaso Stanzani: cosa sta succedendo

Nelle ultime ore, Tommaso Stanzani, è stato colpito da un grave lutto. L’ex ballerino di Amici infatti, ha perso il suo nonno e ha condiviso il suo dolore con le persone che lo seguono sui social. Con il nonno Tommaso, aveva un bellissimo rapporto tanto che, anche durante il suo percorso nella scuola di Amici, ne aveva parlato. Un legame molto forte che si è purtroppo spezzato, almeno materialmente. Una persona che se ne va infatti, resta per sempre nel cuore di chi la ama. Ma neppure il lutto e il dolore, fermano le polemiche. Alcuni fan di Tommaso Zorzi, non hanno molto gradito l’atteggiamento che il conduttore, ha avuto nelle ultime ore e hanno fatto notare che forse, per rispetto del suo compagno, avrebbe potuto fare a meno di pubblicare sui social storie ironiche o scherzose. Una polemica montata anche su Twitter tanto che alla fine, il diretto interessato, ha deciso di rispondere.

La polemica sui social: Tommaso Zorzi risponde rabbioso

Una ragazza su Twitter ha scritto: “ha parlato della nonna morta in una rsa per 6 mesi asciugando tutti con la storia della lasagna, muore il nonno del fidanzato e si fa le stories ironiche in spiaggia. Non so in che stati siano i rapporti tra i due (mi auguro deteriorati a questo punto) ma una cosa così fa schifo.” Frase che ha mandato su tutte le furie Tommaso Zorzi che ha deciso di condividere il tweet di questa ragazza ( scatenando ovviamente il suo fandom) e commentando così: “Pensate lo schifo umano che porta soggetti come lei a sentenziare la gestione di un lutto. Tirando in ballo un altro lutto. Lo squallore non si ferma neanche di fronte alla morte. Io e Tommy abbiamo un rapporto talmente vero che, pensa un po’, non si misura in instastories.“

Sotto questo post i commenti sono stati diversi. Ma tante persone si sono schierate dalla parte di Tommaso Zorzi commentando anche così: “Non devi assolutamente giustificarti e nessuno si deve permettere di giudicare né il modo in cui uno vive un lutto, né il vostro rapporto. Un abbraccio ad entrambi, sono sicura che sia la tua nonna che il nonno di Tommy continueranno ad essere orgogliosi di voi e seguirvi.”