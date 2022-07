Il discorso di Alfonso Signorini al battesimo di Gabriele: “L’amore quando c’è non si può combattere”

Al battesimo del piccolo Gabriele Ciavarro, Signorini fa un bel discorso sull'amore nato nella casa del GF VIP

E anche gli invitati al battesimo del piccolo Gabriele Ciavarro si sono beccati un bel discorso di Signorini! Il conduttore ci ha ormai abituati, lo conosciamo bene dopo tutte le edizioni del GF VIP che ha condotto, ama parlare e lo ha fatto anche durante la festa del battesimo del piccolo Gabriele, il figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Del resto, il conduttore del GF VIP, è stato il padrino del bambino, aveva un ruolo di primo piano. E chi meglio di lui poteva anche consacrare l’amore tra i due ex vipponi. Signorini ha speso delle bellissime parole per i due ragazzi che proprio nella casa del GF VIP si sono conosciuti. E ricordando quello che la Incorvaia gli aveva detto prima che il reality iniziasse, ha spiegato: “Clizia mi disse, “Alfonso, voglio fare questa esperienza per ricominciare da capo la mia vita”. Mi disse “non voglio innamorarmi, voglio vivermi l’allegria”. Alfonso fu quindi felice di accoglierla nella casa del GF VIP. Ricorda anche che Paolo invece, non sembrava essere affatto interessato all’amore. E rivela: “Paolo mi disse me non interessa niente dell’amore, voglio fare una nuova esperienza”. Poi è successa la magia dell’amore…

L’amore nato nella casa del GF VIP è amore vero

Il conduttore ha sottolineato quanto l’amore sia così imprevedibile, nessuno dei due voleva innamorarsi ma il sentimento è stato più forte di loro. Nel suo discorso Signorini ha poi detto: “L’amore quando c’è non si può combattere, sono felice che questo bambino meraviglioso sia qua perché questa è la dimostrazione che non solo il GF VIP è vero, a differenza di quanto dicono che è tutto scritto e finto. “E tra gli applausi ha anche aggiunto: “Questa è la dimostrazione di vita vera, con il loro amore combattuto, sono contento perché al di là del Grande Fratello, a noi interessa la vita, l’amore, le emozioni.” Poi il suo augurio per il piccolo Gabriele, suo figlioccio: “Quindi sono contento perché questo bambino è anche un po’ mio, spero di poterlo aiutare ed essere una guida per lui”.