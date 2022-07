I Beckham in Italia, la vacanza a bordo di uno yacht in Costiera Amalfitana e il pranzo a Nerano

David e Victoria Beckham sono tornati in Italia, a bordo di un meraviglioso yacht la vacanza in Costiera Amalfitana, il pranzo a Nerano

La famiglia Beckham adora l’Italia e questa estate 2022 lo confermano con la vacanza in Costiera Amalfitana. David e Victoria Beckham con i figli sono stati paparazzati a bordo di un favoloso yacht ma anche a Nerano mentre si concedevano un pranzo italiano. I Beckham sono nelle acque di Positano, la tappa in Costiera Amalfitana arriva durante il loro giro nel Mediterraneo. Un’intera giornata in barca con le foto che pubblica la rivista Chi, gli scatti che mostrano la loro vita meravigliosa di famiglia unita e sempre attenta ai bisogni di ognuno di loro. Con David e Victoria Beckham ci sono Harper, che ha 11 anni, e Cruz che ne ha 17, è l’ex calciatore che come mostrano le foto passa molto tempo con loro. I ragazzi indossano i giubotti di salvataggio, pronti per un giro sulla moto d’acqua.

Victoria Beckham in vacanza fotografa tutto

Victoria sembra divertirsi di più ad ammirare la sua famiglia. Scatta le foto al marito, da sempre è la sua prima fan. Scatta le foto ai figli, sempre attenta a non esporsi troppo al sole. David Beckham invece ha intenzione di abbronzarsi e anche di evitare i segni del costume. Sullo yacht sembra non sia il secondogenito della coppia, Romeo, evidentemente impegnato con la sua squadra; sta infatti seguendo le orme del padre.

I Beckham si sono anche concessi un pranzo a Nerano, un piccolo borgo che si trova tra la costiera amalfitana e quella sorrentina, un angolo delizioso con un pranzo in perfetto stile italiano. Sempre uno accanto all’altra David e Victoria non hanno smesso di coccolarsi e di mostrare la loro complicità allontanando ancora una volta e da sempre i pettegoli. Poi tutti di nuovo a bordo, la vacanza continua e sullo yacht sono in tanti; con la famiglia anche alcuni amici della coppia e il personal trainer di fiducia.