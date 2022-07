L’allegro addio al celibato di Matteo Giunta: “Ti abbiamo voluto bene ma è giunta la tua ora”

A un mese dal matrimonio di Matteo Giunta e Federica Pellegrini arriva anche l'addio al celibato dell'allenatore

Mentre fervono i preparativi per il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta arriva anche l’addio al celibato dell’allenatore. La campionessa di nuoto è in Sardegna con la famiglia, per la sua settimana con mamma, papà e fratello. Matteo Giunta si diverte con gli amici che gli hanno organizzato un allegro addio al celibato. La Pellegrini ha già festeggiato, le sue amiche l’hanno portata a Formentera svegliandola in piena notte mentre dormiva tranquilla nella sua camera da letto. Per Federica Pellegrini l’addio al nubilato è stata una gran sorpresa, si aspettava che le amiche di sempre organizzassero qualcosa per lei ma non sapeva dove né quando. Il matrimonio di Federica e Matteo sarà il 27 agosto, manca un mese e solo adesso si scopre la data, che tra l’altro non è stata rivelata dagli sposi ma dal gossip.

Matteo Giunta prima del matrimonio con Federica Pellegrini: Game Over

Ovviamente gli amici lo prendono in giro, sanno bene che è pazzo della sportiva 33enne e che a Venezia coroneranno il loro sogno d’amore ma in barca l’allenatore sta al gioco e ride di gusto quando indossa la maglietta: “Game Over. E’ Giunta la tua ora. Ti abbiamo voluto bene amico…”. La biondissima Federica Pellegrini lo tiene al guinzaglio? L’ironia è ovvia e nessuno si offende, l’addio al celibato è anche questo, il giorno delle nozze sarà invece il momento delle emozioni.

Federica Pellegrini è il suo futuro, insieme desiderano creare la loro famiglia ed entrambi non vedono l’ora di arrivare all’altare. E’ il matrimonio che la Divina confessa di avere sempre sognato.

Intanto, per Matteo Giunta via libera al divertimento in barca con gli amici tra aperitivi e sole. Per Federica Pellegrini tutto il relax e le coccole della famiglia. Il 27 agosto a Venezia, 160 invitati e la cura dei dettagli affidati ad Enzo Miccio. Attendiamo di scoprire tutto.