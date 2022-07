Belen e Stefano rinnovano le promesse a Napoli, un desiderio della showgirl

E' Belen a desiderare un nuovo rito d'amore con Stefano De Martino. Diva e Donna svela il motivo

E’ Belen a desiderare nuove promesse di matrimonio e per un motivo ben preciso, almeno così riporta la rivista Diva e Donna. Sembra che la coppia tornata insieme per sempre voglia davvero celebrare con un nuovo rito il loro amore. Sembra che il tutto si svolgerà a Napoli, città cara a Stefano De Martino. Un gesto d’amore importante, chiesto da Belen ma non necessario perché non hanno mai divorziato, sono ancora sposati, ancora marito e moglie. Non avevano mai perso le speranze di tornare insieme? Forse è davvero così, forse nessuno dei due ha mai avuto il coraggio di procedere troncando per sempre il matrimonio. Il settimanale di gossip spiega perché Belen Rodriguez desideri così tanto promettere di nuovo.

La gelosia di Belen, il vero retroscena?

Forse adesso le parti si sono invertite, forse adesso è Belen ad essere gelosa del suo Stefano. Intenzionata a fare capire a tutte le possibili corteggiatrici che suo marito non è libero e non lo sarà mai più, desidera un rito che sia importante, che abbia un valore davanti a tutti. Sembra infatti che abbiano intenzione di festeggiare il loro ritorno con un vero e proprio rito d’amore a Napoli. Tra gli invitati questa volta solo amici e parenti più cari.

Non un matrimonio, perché quello è ancora valido, ma un modo speciale per dire a tutti, in questo caso a tutte, che sono marito e moglie. Di recente la Rodriguez ha voluto proprio mettere in chiaro con un messaggio che chi ha interesse deve stare alla larga da Stefano. Quel “non ti allargare” è arrivato a destinazione? Non si sa perché le ipotesi sono tante ma non c’è alcun nome della possibile corteggiatrice di Stefano De Martino.

“Probabilmente la showgirl e il ballerino rinnoveranno le promesse nuziali, un modo per confermare l’impegno l’uno verso l’altra e viceversa…”.