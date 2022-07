Dayane Mello velenosa contro Giulia de Lellis: questione di soldi ed eredità?

Tra Giulia de Lellis e Dayane Mello non correrebbe buon sangue e il motivo sarebbe legato all'eredità della famiglia Beretta...

Mentre Dayane Mello era nella casa del Grande Fratello VIP, il suo ex, al quale lei era ancora legata da un forte affetto, ufficializzava una nuova storia d’amore. Parliamo chiaramente di Carlo Beretta, fidanzato di Giulia de Lellis. Proprio mentre la brasiliana, iniziava il suo percorso nel reality di Canale 5, parlando anche spesso del forte legame che aveva instaurato con la nonna e la mamma di Carlo, Giulia e il suo fidanzato, ufficilizzavano la loro relazione. Dayane non sapeva nulla e ha scoperto tutto una volta uscita dal reality di Canale 5. In modo diretto, non ha mai parlato di questa storia, e del fidanzamento tra Giulia e Carlo ma ha continuato a frequentare Forte dei Marmi e la famiglia di Carlo, in particolare la nonna con la quale a quanto pare, ha un fortissimo legame. Ed è proprio in questo contesto che nascerebbe la “rivalità” tra le due ragazze. Ieri, Dayane, ha commentato un post di Giulia de Lellis, in modo piuttosto velenoso e sui social, molti utenti hanno provato a dare la spiegazione di questo astio.

Questo il post incriminato di Giulia che non è piaciuto a Dayane

Perchè Dayane Mello e Giulia de Lellis non vanno d’accordo?

La Mello, dopo il post di Giulia sui social, ha puntato il dito contro l’attuale fidanzata di Beretta. Ha spiegato che Giulia, parlando della sua acne e del rapporto con la pelle malata, ha fatto solo un discorso che strumentalizza ai fini di visibilità e pubblicità ( purtroppo il suo italiano risulta ancora poco compresibile ma ci sembra che il succo del suo pensiero sia questo). La Mello ha infatti accusato la De Lellis di vivere nel trucco e nel Photoshop. “Quando si fanno questi discorsi bisogna poi essere e fare veramente così” ha scritto la Mello, ritenendo quindi la De Lellis poco sincera. Poi ha concluso: “Non è un gioco, ci sono persone che vivono in un incubo. Pessimo esempio.”

Le parole di Dayane Mello hanno ovviamente sollevato un vero e proprio polverone tanto che, molti fan di Giulia, e non solo, hanno provato a dare una spiegazione. Su Twitter, molte persone hanno lanciato ipotesi sul vero motivo dell’astio tra le due. Pare che la Mello, come abbiamo detto anche in precedenza, sia davvero legatissima alla nonna di Carlo, così tanto che la signora, vorrebbe lasciarle una parte della sua eredità, probabilmente una villa. La cosa non andrebbe giù ne a Carlo nè a Giulia e da qui, l’astio tra le due ragazze. Sarà questo il reale motivo di queste frecciate?