Divorzio Blasi-Totti: “Noemi una gran signora” parola di Nuccetelli

Alex Nuccetelli insinua il dubbio: chi lo dice che Totti e Noemi stanno davvero insieme? E poi difende la Bocchi...

Dopo le tante indiscrezioni uscite in questi giorni e dopo che su Dagospia sono stati pubblicati dei video postati proprio sul suo profilo social, Alex Nuccetelli è tornato a parlare e lo ha fatto rilasciando una breve intervista per il Corriere della sera. Il pr romano, amico di Totti ma anche di Ilary e a quanto pare anche di Noemi Bocchi, ha ribadito di non avere idea del motivo per il quale quella sera, nello stesso locale romano, ci fossero i coniugi e anche quella che sarebbe l’attuale fidanzata dell’ex calciatore. Ma non ci vede nulla di male: quello è un noto locale romano, ed è chiaro che ci fosse tanta gente conosciuta. Non solo, Nuccetelli, che dice di non essere a conoscenza di un possibile flirt tra Totti e Noemi, spiega che l’ex capitano della Roma, è sempre stato follemente innamorato di Ilary, e che dopo tanti anni, era ancora attratto in modo molto imporatante da lei. Poche settimane fa, dopo un viaggio, le aveva anche portato una borsa di un certo valore in regalo, per questo Alex ancora non si capacita della fine di questa relazione.

Noemi Bocchi una gran signora

Se Ilary viene descritta come una donna “sempre arabbiata” ( forse sarebbe questo il motivo per il quale Totti avrebbe cercato consolazione altrove) per Noemi invece, ci sono parole molto diverse. Il Nuccetelli al Corriere della sera spiega: “Si sta comportando da gran signora, non deve essere facile nemmeno per lei, che sia vero o falso, continua a fare la brava mamma, porta i bimbi al mare, se ne sta in disparte, su Instagram ha ancora gli stessi followers, eppure sai in quanti l’avranno cercata”. E mette anche in dubbio che questa storia, tra Noemi e Totti, esista davvero: “Com’è possibile che questi due se ne vanno in giro e nessuno li ha mai ripresi insieme , anche solo con un cellulare? Io se ci provo sto sui giornali dopo dieci secondi e mezzo”.