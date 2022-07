Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: un amore grande che si trasforma in affetto eterno

Sono davvero molto belle le parole che Eros Ramazzotti usa per descrivere il suo attuale rapporto con Michelle Hunziker

Sono bellissime le parole di Eros Ramazzotti nella sua intervista al Corriere della sera. Parole d’amore ma soprattutto di stima di rispetto, quelle che il cantante, chiacchierando con Walter Veltroni, ha speso per la sua ex moglie. Non è la prima volta che i due parlano di questo rapporto maturo e diverso, che è cambiato nel corso del tempo. Di un amore che non è più quello di due persone che vogliono stare insieme ma di un affetto provato da chi ha condiviso un pezzo di vita insieme. Eros Ramazzotti lo ribadisce ancora, dicendosi incredulo per quello che succede in Italia e nel mondo. I femminicidi, la violenza contro le donne, tutte cose che non succederebbero se alla base di ogni relazione, ci fosse affetto e rispetto.

E’ pieno d’amore il messaggio di Eros per Michelle

“Michelle? Ho, abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice” ha detto Eros Ramazzotti nella sua intervista al Corriere della sera. E poi ha spiegato: “Quando ho invitato Michelle a fare il video con Aurora e con me lei è stata felice. La mia canzone è un inno all’amore senza regole imposte, senza codici da rispettare.”

Il cantante ha continuato: “ L’amore integrale, quello che non consente pregiudizi e barriere. Quando leggo di mariti che uccidono le loro compagne o di padri che ammazzano i figli, penso che davvero viviamo in un mondo capovolto, in cui il rapporto più bello, più nitido, quello che, quando cambia natura, può trasformarsi in affetto eterno, può diventare invece annientamento dell’altro o possesso fragile ed egoista“. Parole più che condivisibili quelle di Eros in un mondo in cui ogni giorno, purtroppo, dobbiamo raccontare di storie drammatiche.