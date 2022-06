Aurora e Michelle Hunziker insieme nel nuovo video di Eros Ramazzotti: “L’amore l’unica cosa che conta”

Per anni i fan di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti hanno sperato che facessero pace e che fossero di nuovo sereni, anche se non necessariamente una famiglia. Certo ci sono i nostalgici che ancora sperano in un ritorno di coppia, difficile ma non impossibile! In ogni caso, tra i due ex, adesso le cose vanno davvero molto bene tanto che Eros Ramazzotti che negli ultimi due anni è stato impegnatissimo nel lavoro del suo nuovo disco, ha fatto una scelta molto importante. Ha voluto in uno dei video dei suoi brani, sia Michelle Hunziker che Aurora Ramazzotti. Per Michelle, a 26 anni di distanza da Più bella cosa, un ritorno in grande stile. Nel video infatti, Michelle e Aurora sono insieme e felici, si muovo sulle note dell’ultimo brano di Eros Ramazzotti.

Oggi sui social, sono comparse le prime immagini della nuova canzone di Eros, del video del brano e Aurora ha dedicato ai suoi genitori delle bellissime parole: “L‘amore è la sola cosa che conta, me lo hanno insegnato loro” ha detto la conduttrice.

Michelle Hunziker nel nuovo video di Eros Ramazzotti: la sua felicità

E anche Michelle dai social, ha provato a spiegare la felicità di essere presente nel video clip della canzone di Eros Ramazzotti. Ha spiegato che qualche tempo fa il suo ex l’ha chiamata per farle la proposta, ed è rimasta colpita 26 anni dopo…Michelle ha accettato perchè ha trovato anche bellissima la canzone di Eros che spiega come l’amore cambia nel tempo, si evolve ma resta amore. Poi ha detto che ha compreso che era arrivato il momento di smetterla di farsi le guerre, che è arrivato il momento di andare avanti, di voltare pagina e ha accettato. Inoltre per Michelle è stato bellissimo scoprire che oltre a lei, ci sarebbe stata anche Aurora sul set. Una sorpresa bellissima che ha reso Ama, la sua nuova colonna sonora.

Che ne pensate di questo video e della nuova canzone di Eros Ramazzotti, Ama?