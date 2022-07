Paolo Bonolis, una dolcissima foto è la dedica per sua figlia Silvia

Dolcissima la foto di Paolo Bonolis con sua figlia Silvia, la dedica del conduttore alla sua primogenita

E’ una foto bellissima quella che Paolo Bonolis ha pubblicato sul suo profilo Instagram, uno scatto con sua figlia Silvia, la primogenita. Non è più una bimba, Silvia è maggiorenne, ma resta la dolcissima figlia da coccolare e proteggere e Paolo Bonolis sembra che solo con lei riesca a lasciarsi andare fino in fondo. Di certo un padre attento a tutti i figli ma con Silvia ha un rapporto speciale, perché lei è speciale. Più volte Sonia Bruganelli ha confidato quanto sia difficile per lei, ancora oggi non pensare alle difficoltà della primogenita; tenta sempre di proteggerla fino all’eccesso, vorrebbe non mostrarla sui social per evitare i commenti, perché è a lei che farebbero male prima che a sua figlia. Paolo Bonolis invece mostra tutta la spontaneità del loro legame e la foto in piscina è così dolce e vera.

Paolo Bonolis in vacanza con la famiglia, la foto con Silvia

Sono tutti insieme a Formentera, nella casa dove si rifugiano sempre, ogni estate. Non è la prima volta che il conduttore si mostra in versione papà, dedica speso foto ai suoi figli ma è a Silvia che dedica un semplice messaggio: “E’ per te…”. Tutto è per lei, soprattutto quella risata così autentica, gli occhi pieni d’amore. E’ felice Bonolis con sua figlia e tra i commenti si legge: “Ciao Paolo, io penso che Silvia prima di scendere quaggiù, abbia scelto te come padre”.

Lasciamo invece cadere i commenti pessimi di chi fa la differenza tra Paolo Bonolis e sua moglie Sonia Bruganelli nel ruolo di genitori. Lasciamo anche perdere i baffi di Paolo Bonolis, non gli donano molto. Un nuovo look che però al conduttore sembra piacere molto. Quello più bello resta il sorriso, l’amore che indossa quando è con la sua Silvia. Sono per lei la foto, le emozioni, tutto l’amore possibile.