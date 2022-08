Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli pronti per il matrimonio, manca solo una cosa

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno iniziato i preparativi per il matrimonio?

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono pronti per il matrimonio, lo rivela Dagopsia. La coppia è sotto i riflettori non solo per la stoia d’amore che vive dopo l’incontro della vita al GF Vip ma anche per le soddisfazioni professionali di entrambi. E come nelle migliori coppie che intendono portare avanti grandi progetti per loro si è realizzata anche la serenità data dal punto di vista lavorativo. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano, ma quando? Il lavoro non manca e in base al gossip i due ex gieffini hanno già iniziato i preparativi ma sembra mancare qualcosa di molto importante. Le nozze sono un loro desiderio, Pierpaolo e Giulia ne hanno parlato in diverse occasioni e la Salemi era in attesa della proposta ufficiale. Pretelli ha già chiesto alla sua fidanzata di sposarlo?

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano?

A dire il vero manca proprio la proposta di Pierpaolo a Giulia. La Salemi aveva promesso che appena sarebbe arrivata avrebbe mostrato a tutti ogni momento. “Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, conosciutisi nella casa del Grande Fratello Vip, uniti come non mai, si sposano” si legge su Dagospia, quindi, Ivan Rota sa qualcosa in più di questo matrimonio da preparare?

“Il lavoro non manca: lei da settembre riprende il Salotto Salemi, mentre lui, dopo l’esperienza a Domenica In finita male, presenterà il GF Vip Party con Soleil Sorge che speriamo non cerchi di ammaliarlo” continua ma non c’è altro. L’amore non manca, il lavoro nemmeno e in più Giulia Salemi ha dimostrato anche tutta la sua dolcezza e le sue attenzioni al piccolo Leonardo, il figlio di Pierpaolo. “Quando mi farà la proposta ci sposeremo, per adesso viviamo giorno per giorno. Poi ovviamente informerò i miei fan Prelemi a cui dico tutto. Io li amo tutti e loro lo sanno”. Attendiamo il seguito.