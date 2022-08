L’abito da sposa da sogno di Flora Canto: “Quando immaginavo il mio matrimonio lo immaginavo così”

Che meraviglia Flora Canto nel suo abito Pronovias

Dopo aver vissuto le emozioni del suo giorno più bello, dopo le nozze sabato con Enrico Brignano, Flora Canto rivive quegli attimi ( e non solo) ammirando le foto più belle. E tra queste ci sono quelle del suo abito da sposa. Una favola perfetta, come racconta Flora Canto sui social. Ieri la conduttrice, ha infatti mostrato alcuni dettagli della scelta del suo abito, che è stato creato su misura da Pronovias. Una scelta che l’ha portata a indossare l’abito dei suoi sogni, come appunto ha raccontato nei suoi post sui social.

“Quando ero piccola e immaginavo il mio matrimonio mi immaginavo così.. Perché ho sempre pensato che l’eleganza vera passi per la semplicità..” ha scritto Flora Canto mostrando alcuni degli scatti più belli del suo abito da principessa.

Tutta la felicità e l’emozione di Flora Canto sposa



A proposito del suo abito da sposa ha aggiunto: “Ed è così che volevo il mio abito, importante ma al tempo stesso semplice e puro.. Una semplicità impreziosita dai punti luce che ti rendono bella e luminosa.. con quel velo che ti accarezza il viso e te lo illumina, affinché tutti possano vedere nei tuoi occhi la felicità che stai vivendo in quel preciso attimo di vita.” Non poteva quindi che ringraziare chi ha creato insieme a lei e per lei questa magia: “Grazie @pronovias per avermi reso bellissima e grazie ad @alessandrarinaudo per aver disegnato, modificato ed impreziosito il tutto con pietre e punti luce desiderati e soprattutto con la tua dolcezza che ti contraddistingue…nell’ ascoltare la tua sposa.“

Ed era realmente semplice, elegante ma nello stesso tempo meravigliosa la bella Flora Canto con un suo abito moderno ma allo stesso tempo romantico. Un vestito da sogno per una sposa che aspettava questo giorno da anni!