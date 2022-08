Mara Venier mostra la villa a Santo Domingo, innamoratissima del suo Nicola

Le immagini della villa a Santo Domingo, le dediche d'amore di Mara Venier a suo marito Nicola

Una foto bellissima: Mara Venier e Nicola Carraro sono a Santo Domingo, finalmente insieme e soprattutto sempre innamorati. “Noi” scrive la conduttrice pubblicando lo scatto con suo marito, sono in spiaggia, vicinissimi alla villa dove Carraro trascorrerebbe ogni giorno della sua vita. Mara Venier ha trovato il tempo per raggiungerlo dopo tutti gli impegni. In vacanza anche lei c’è anche un pezzetto di famiglia. Tra le storie di Instagram non manca mai il piccolo Claudio, nonna Mara è pazza di lui e in questi giorni è così felice da mostrare gli angoli di quella villa a Santo Domingo che adora sempre di più. La piscina, le luci, il giardino immenso con le palme enormi, la temperatura perfetta, il ritmo più lento di ogni cosa, la serenità.

Mara Venier, la dedica a suo marito Nicola Carraro

“Volevamo solo essere felici come vivere di niente” ed è sempre la canzone di Francesco Gabbani che la Venier sceglie di ascoltare, è la sua ennesima dedica al marito, alla vita insieme, alla felicità che abbraccia oggi, sempre più consapevole dell’amore che la circonda.

Ma nella sua vita c’è anche il lavoro, per lei fondamentale perché è proprio la vita che le ha regalato una seconda possibilità. Mara Venier è passata da quelle terribile parole di chi la credeva troppo vecchia per continuare a condurre in tv all’essere la regina della domenica in tv ma anche la zia Mara che tutti cercano e che ai concerti diventa quasi più star dell’artista sul palco. Nei mesi scorsi ha anche superato una delle sue paure più grandi, quella di tornare nella sua Venezia. Dalla morte della madre non aveva più messo piede nella sua adorata città ma con l’aiuto di chi la ama è riuscita a fare anche questo. Presto tornerà in tv a ridere e commuoversi, adesso è tempo di famiglia, di Santo Domingo.