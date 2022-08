Carlotta dell’Isola in crisi con Nello dopo le nozze: la confessione che non ti aspetti

Crisi nera tra Carlotta dell'Isola e Nello a soli due mesi dal matrimonio: l'ex vippona racconta che cosa sta succedendo

In questi ultimi giorni, molti fan della coppia che ha partecipato a Temptation Island, e che di recente ha convolato a nozze, hanno chiesto informazioni su una situazione particolare. In tanti infatti si sono accorti che Carlotta dell’Isola e Nello Sorrentino, da giorni, non si vedono più molto insieme sui social, che lei spesso è da sola, con amici o parenti e che del suo neo marito non ci sono tracce. E così Carlotta, viste le tante voci circolate, ha deciso di parlare e chiarire come stanno realmente le cose, per evitare anche illazioni. La dell’Isola, intervistata da Samuel Montegrande, ha raccontato che dopo il matrimonio, che è stato celebrato alla fine del mese di maggio, le cose non sono andate come lei e Nello si aspettavano. Abitudini troppo diverse hanno causato non pochi problemi, quando i due sono andati a vivere realmente sotto lo stesso tetto, visto che prima, in ogni caso, avevano i loro spazi. “Ci sono molte difficoltà” ha detto Carlotta, parlando di continui litigi e problemi di diversa natura, dicendo che non se la sente di raccontare le cose in modo ipocrita.

E’ crisi nera tra Carlotta dell’Isola e Nello Sorrentino

Carlotta ha anche spiegato che lei e Nello non stanno pensando di lasciarsi, di mandare all’aria un matrimonio dopo anni di fidanzamento e dopo solo due mesi di convivenza vera e propria. “Anche io non mi trattengo con le parole e con i toni” ha detto Carlotta che ha ammesso anche i suoi errori e che si è detta pronta a cercare di modellare alcuni atteggiamenti. La dell’Isola spiega che forse la distanza e il tempo che hanno deciso di prendersi, farà si che si rendano conto di voler stare davvero insieme e di voler trovare un punto di incontro nella loro vita da marito e moglie.