E’ Andrea Delogu la donna di cui è gelosa Belen Rodriguez?

E' Andrea Delogu la conduttrice di cui Belen Rodriguez è gelosa? L'indiscrezione

Qualche giorno fa, Dagospia aveva lanciato una piccola bombetta estiva raccontando che la bella Belen Rodriguez, avesse decido di iniziare a pubblicare foto e video al fianco di Stefano de Martino per marcare il territorio. Il motivo? Far capire a una donna del mondo dello spettacolo e della tv, che il De Martino, era “merce privata”. Uomo impegnato, uomo dal quale stare a distanza…La Rodriguez sarebbe stata gelosa di questa persona, vicina a Stefano per motivi di lavoro, tanto da decidere di ricordare al mondo intero che è lei, l’unica che può permettersi certi atteggiamenti con il suo ex, non ex, ora di nuovo compagno ma non più marito! E oggi spunta un nome, il nome è quello di Andrea Delogu, conduttrice con la quale, Stefano de Martino, ha condiviso il palco del Tim Summer Hits. Conduttrice che lo ricordiamo, è felicemente fidanzata…Magari Belen ha avuto un eccesso di gelosia o forse, il passato di Stefano e quello che è successo tra corna e tradimenti, la porta a essere più attenta e sospettosa?

Belen Rodriguez gelosa di Andrea Delogu?

Sulle pagine instagram di The Pipol gossip si legge: “Come mai Belen Rodriguez non corrisponde il segui per Andrea Delogu? La gelosia dell’argentina sempre più una certezza. Andrea Delogu, serena e felice per i suoi successi, su Twitter dichiara tutto il suo affetto nei confronti del suo collega Stefano De Martino con un TVB . Su Instagram però la Delogu segue Belen Rodriguez senza essere ricambiata. Insomma Belen non corrisponde con piacere ‘il segui’ della conduttrice.” Questo sarebbe un buon motivo per pensare che Belen è gelosa dopo aver visto il gran feeling tra la bella rossa conduttrice e il suo compagno.

Eppure qualche tempo fa Andrea Delogu aveva messo i puntini sulle i spiegando anche che genere di rapporto c’è tra lei e Stefano. Parlando di questa amicizia e delle voci di un loro possibile flirt, aveva detto: “All’inizio ci siamo messi a ridere, poi la cosa si è allargata. Per questo scherziamo meno in pubblico e sui social, ma lo facciamo comunque in privato. La verità è che io e lui siamo molto amici e basta“.