Michelle Hunziker con Giovanni Angiolini al pozzo di Santa Cristina: “Quando sei scesa fino in fondo”

Michelle Hunziker è tornata in Sardegna da Giovanni Angiolini, la sua frase fa riflettere

Michelle Hunziker è tornata da Giovanni Angiolini in Sardegna, dopo la vacanza con le figlie nella splendida isola, ha accompagnato le piccole da Tomaso Trussardi ed è tornata dal suo nuovo compagno. Altri giorni insieme per Michelle e Angiolini ma questa volta la coppia va alla scoperta non solo dell’amore ma delle tradizioni, della storia, di architetture che danno modo di riflettere. Ed è da una frase di Michelle Hunziker che arriva la riflessione, profonda in ogni senso. Parole che sembra dedicare al suo passato e al suo presene. La Hunziker e Angiolini sui social postano le stesse foto ma non appaiono mai insieme. Stanno facendo un passo alla volta, non si preoccupano se i paparazzi li beccano ovunque ma pubblicare un loro scatto insieme sui rispettivi profili social è davvero troppo. Forse però manca poco per un loro dolce annuncio, una dichiarazione che ufficializzi il loro legame.

Il soggiorno di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini in un resort nella campagna del Supramonte

Sono alla scoperta dei nuraghi e arrivati al pozzo di Santa Cristina rilevano insieme un’energia incredibile per gli oltre 2000 anni di storia, è così che scrive il chirurgo estetico che sembra avere del tutto trasformato e arricchito la vita della showgirl. “Quando astrologia e spiritualità s’incontrano in un’esperienza meravigliosa… 5000 anni fa ne sapevano molto più di noi” aggiunge la Hunziker che si lascia fotografare da Giovanni. E’ tutto molto chiaro ma dopo le presentazioni ufficiali in famiglia non hanno ancora la necessità di parlare a tutti del loro amore.

Ed è risalendo le scale del pozzo che Michelle commenta: “E quando sei scesa fino in fondo… risali… sempre… e sarai piena di energia rinnovata”. Cosa avrà voluto dire con queste parole, a chi o cosa si riferiva? I fan impazziscono per questa coppia e per Michelle che appare sempre più felice e piena di energia, bellissima.