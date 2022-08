Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi annunciano che è finita: “Grazie per quello che ci siamo dati”

E' finita da cinque mesi ma solo adesso Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi annunciano che si sono lasciati

L’addio tra Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi era già nell’aria da tempo ma la coppia non ne ha mai parlato, non ha mai risposto alle tante domande dei follower. Adesso è arrivato il momento e insieme Rovazzi e Karen annunciano che è finita. Scelgono in parte le stesse parole poi si dedicano in modo reciproco parole di grande affetto ringraziando l’altro per tutto l’amore. Fabio Rovazzi e la sua ex fidanzata si augurano che l’altro sia felice, il loro annuncio, la fine della storia d’amore, sono arrivati senza un motivo particolare. Semplicemente le storie finiscono e tra Rovazzi e Karen è finta già da un po’, da circa 5 mesi.

Fabio Rovazzi e Karen si sono lasciati

“Come sapete non amo parlare pubblicamente della mia vita privata – ha scritto il cantante sul suo profilo social – Ma in questo caso mi sembra corretto. Me lo state chiedendo in tanti da un po’ e meritate una risposta. So che vi siete affezionati alla storia tra me e Karen. Ne abbiamo fatte di cotte e di crude e ci siamo davvero divertiti insieme. Ma purtroppo a volte le cose belle finiscono”.

Rovazzi prosegue raccontando che lui e Karen 5 mesi fa di comune accordo hanno deciso di dirsi addio: “… senza farci del male. E ci tengo a sottolineare che non è finita per un motivo particolare. Semplicemente a volte le storie d’amore finiscono. Porterò con me sempre un bellissimo ricordo del periodo passato con lei. Karen, grazie per quello che ci siamo dati e che mi hai dato. Fabio”.

Anche la Kokeshi ha usato parole simili per poi concludere: “Sono stati tre anni bellissimi e intensi, sono felice di averli potuti condividere con lui. Ho incontrato una persona speciale a cui vorrò sempre bene. Terrò ogni ricordo nel cuore. Fabio, ti auguro tutto il meglio del mondo”. Dovrebbero essere tutti così gli addii.