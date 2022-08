Michelle Hunziker non smentisce la gravidanza, Angiolini commenta: “Progetto il mio futuro”

Nuovi indizi sulla presunta dolce attesa di Michelle Hunziker dopo il test di gravidanza

Il gossip su Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini corre davvero in fretta e siamo già alla gravidanza della showgirl. Ovviamente non c’è niente di ufficiale, Michelle Hunziker è incinta per il gossip ma a confermalo ci sarebbe solo l’acquisto di un test di gravidanza. Nei giorni scorsi Michelle e Aurora sono state avvistate in una farmacia mentre acquistavano il test; sarà vero o no da quel momento la cronaca rosa ha iniziato ad immaginare che forse l’acquisto era necessario per la Hunziker. Tutti parlano della probabile quarta gravidanza per lei ma la coppia tace. E’ questo che sembrerebbe confermare che magari è tutto vero. Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker non hanno smentito, lei non ha provato nemmeno per un attimo a dire che non c’era nulla di vero.

Le parole di Giovanni Angiolini in vacanza con Michelle Hunziker

Questa volta non s’è solo un fine settimana da trascorrere insieme. Michelle e Angiolini sono sempre in Sardegna ma è il momento delle ferie, delle loro vacanze. Dopo avere trascorso una settimana in barca con le amiche in Sicilia, dopo la settimana con le figlie in Sardegna e vari fine settimana d’amore adesso Michelle e Giovanni si godono il loro momento.

“Ferie! Immerso nel mare della mia isola guardando verso l’orizzonte, progetto il mio futuro” ha scritto l’affascinante chirurgo pubblicando una foto di certo scattata da Michelle. “Qualche giorno di disconnessione dal lavoro e dal 22 si ripartirà con tantissimi nuovi progetti, che presto vi racconterò” ovviamente Angiolini parla di progetti di lavoro ma ai follower piace sognare. “Volevo ringraziare tutti i cari pazienti, che anche quest’anno, numerosi, hanno riposto in me tutta la loro fiducia. Un abbraccio a tutti, buone vacanze, passatele con le persone che amate” chiude così il post il compagno di Michelle Hunziker. Quindi sono due le settimane di vacanza!