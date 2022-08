Tra Totti e Noemi l’accordo sul silenzio ma hanno deciso quando uscire allo scoperto

Ci sarebbe un patto tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, per uscire allo scoperto attendono un momento preciso

Adesso che Ilary Blasi lasciando Sabaudia è uscita per un attimo di scena il gossip si concentra solo su Francesco Totti e Noemi Bocchi, quella che sarebbe la nuova coppia. Ormai sembra certo che Totti abbia un nuovo amore, nessuno dei protagonisti ha mai detto nulla ma non ha nemmeno smentito. Sembra ci sia un accordo tra Totti e Noemi, quello di non parlare del loro legame fino ad un momento ben preciso. Sembra che abbiano stabilito un patto, quello di tenere segreto tutto fino a quando la separazione non sarà nero su bianco, fino a quando le pratiche di separazione tra Ilary e Totti non saranno concluse. Il gossip continua a parlare di tutto questo ma al momento di ufficiale c’è solo che il matrimonio tra l’ex calciatore e la conduttrice è finito.

Francesco Totti e Noemi Bocchi pronti ad uscire allo scoperto

Non diranno niente prima ma sembra che il silenzio finirà non prima di ottobre, intanto i paparazzi stanno facendo di tutto per scoprire qualcosa in più. Ilary Blasi non regala più notizie sul suo conto da quando ha lasciato la villa a Sabaudia, sembra sia sparita, non si sa se è in vacanza e con chi. I figli sono con Totti, resteranno con lui fino a ferragosto, poi forse vedremo di nuovo Ilary sui social.

Francesco Totti non ha mai pubblicato una foto se non per lavoro, non ha mai detto nulla, nemmeno un commento, ma i paparazzi l’hanno beccato più volte vicino casa della presunta nuova compagna. In questo periodo sembra che lei sia al Circeo, vicinissima a Sabaudia, che riescano ad incontrarsi in vari modi, yacht compreso. Ma su tutti questi pettegolezzi regna il silenzio, l’esigenza che tutto venga messo a tacere il prima possibile, anche se sembra sia Totti ad avere sbagliato facendosi beccare con la nuova fiamma.