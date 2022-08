Flora Canto racconta le tre emozioni fortissime vissute al suo matrimonio

Flora Canto confida le tre emozioni che l'hanno commossa tantissimo al suo matrimonio

Flora Canto ed Enrico Brignano sono in luna di miele, in barca, felici per come il matrimonio sia stato davvero un sogno. Hanno detto sì il 30 luglio e giorno dopo giorno Flora Canto ha qualcuno da ringraziare per avere reso perfette le loro nozze. E’ alla rivista Gente che hanno dato l’esclusiva delle foto, del racconto della loro giornata perfetta, o meglio quasi perfetta. La sposa ha già confidato che tra la paura della pioggia e il colpo della strega di Brignano hanno rischiato che tutto andasse storto. Invece, la Canto e Brignano hanno vissuto la giornata più bella, non sono mancate le emozioni, lei ne racconta ben tre, fortissime.

Flora Canto commossa in tre momenti del suo matrimonio

“Mi sono emozionata molto tre volte” ha confidato l’attrice rivelando che la prima emozione è arrivata quando la sua mamma è entrata mentre la truccavano. Le lacrime durante il trucco non sono il massimo, bisogna poi asciugare il pianto e sistemare tutto, sperando che la sposa non si commuova ancora. Di certo in quel momento così emozionante per Flora e sua madre avrà salvato tutto Tosca D’Aquino con la sua simpatia.

Il secondo momento in cui la sposa si è emozionata tantissimo è quando ha dato il braccio a suo padre. Quello è il momento in cui è davvero difficile trattenere le emozioni. Infine, Flora Canto si è emozionata quando si è trovata davanti a Enrico. Nonostante una già lunga convivenza e due figli, per entrambi il matrimonio è stato un punto di arrivo importante, desiderato tanto.

“Mi sono emozionata molto tre volte: quando è entrata mia mamma mentre mi truccavano, quando ho dato il braccio a mio padre e quando mi sono trovata davanti a Enrico” sono i ricordi più belli per Flora ma quella giornata è stata lunghissima, importante in ogni passo.