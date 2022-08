La rabbia di Luca Argentero contro i paparazzi, vacanza rovinata a Forte dei Marmi

Il litigio a Forte dei Marmi tra Luca Argentero e i paparazzi che hanno disturbato la sua famiglia in vacanza

Non è la prima volta che Luca Argenteo si scaglia contro i paparazzi ma questa volta si è trattato di un semplice litigio, nessuna corsa per rincorrere i fotografi, come accaduto un po’ di anni fa. Quello era il tempo in cui Luca Argentero si stava separando da Myriam Catania, erano un periodo delicato della sua vita, della loro vita. L’attore sentiva la pressione dei paparazzi come fossero stalker, aveva bisogno invece di serenità. Oggi e da quando è nata sua figlia Nina Speranza il desiderio di Luca Argentero, come quello di Cristina Marino, è di proteggere la loro bambina. Entrambi hanno più volte chiesto di non scattare foto alla figlia, non desiderano che Nina venga mostrata sui giornali di gossip e sul web. Vogliono giustamente essere loro a decidere se, come e quando pubblicare i suoi scatti. Lo fanno spesso mostrando dei dettagli della piccola, sempre di schiena o comunque con il volto coperto.

Luca Argentero e Cristina Marino non voglio mostrare il volto della figlia

Ogni volta si indispettiscono anche se solo i follower chiedono il motivo di questa scelta. Non c’è nulla da spiegare, non vogliono che la bimba sia protagonista di commenti. Ed ecco che la vacanza a Forte dei Marmi è stata disturbata dai fotografi. “Voleva difendere la sua famiglia dagli obiettivi indiscreti” scrive la rivista Vero giustificando il comportamento di Argentero.

Sul settimanale sembra ci siano anche le foto che mostrano quei momenti. Luca Argentero e Cristina Marino con la figlia erano a cena quando hanno avvistato un gruppetto di paparazzi interessati a scattare. Lui sembra gli abbia chiesto di andare via ma senza un buon esito. Ed ecco che Argentero si sarebbe alterato passando dalla semplice richiesta ai toni accesi. Il tutto però è finito lì, una rabbia che si è placata senza trascendere. Ricordiamo invece che nel 2016 il protagonista di Doc – Nelle tue mani, ebbe un reale scontro con un paparazzo, ma Luca venne anche supportato dai colleghi che come lui erano in difficoltà per l’assidua presenza dei fotografi nascosti ovunque.