Per Ludovica Valli Bebè 2 in arrivo: annuncio social con dettagli. “Ho aspettato perchè”

Tutta la gioia di Ludovica Valli incinta: sta per diventare di nuovo mamma, il pancione già cresce

A quanto pare, nessuno, ma proprio nessuno, si era ancora reso conto del dolce segreto che Ludovica Valli custodiva da qualche settimana. L’ex tronista di Uomini e Donne è in dolce attesa e ieri, con un dolcissimo video suoi social, ha deciso finalmente di raccontare a tutti quello che sta succedendo nella sua vita. Una sorta di sfogo, una liberazione visto che, come lei stessa ha detto, ormai non ce la faceva più a nascondere nelle foto e nei video postati sui social, il pancione che è già cresciuto! Seconda gravidanza quindi per Ludovica Valli, dopo la nascita della piccola Anastasia che già, coccola con amore il Bebè 2 che sta per arrivare, accarezzando il pancione della mamma. Per Gianmaria Di Gregorio e Ludovica Valli una gravidanza voluta e desiderata. L’influence è al terzo mese di gravidanza.

Tutta la gioia di Ludovica Valli sui social per l’arrivo di un secondo bebè

L’influencer ha condiviso un bellissimo video in cui si mostra con la sua famiglia e con la piccola Anastasia alle prese, per le prime volte, con il pancione di mamma che cresce e con l’arrivo di un ‘altra creatura in famiglia. “Quante cose vorrei dirvi, quante cose vorrei raccontarvi… Magari un giorno troverò il coraggio di parlarvene e spiegarvi di più! Direte voi “cosa dovrai mai dirci se non che arriverà un fratellino/sorellina per Anastasia?”. Per questo non c’è bisogno che io vi dica nulla, questo video parla da solo“ ha scritto nel suo post la Valli.

E ancora: “ Il mio cuore esplodeva già per la nostra Anastasia, ora non ve lo so spiegare… è un qualcosa di inspiegabile ciò che stiamo provando da tre mesi a questa parte. Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante “battaglie”, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo.”

Dalle parole di Ludovica si comprende che forse, non è stato facile arrivare ad avere un secondo figlio così tanto desiderato. Poi aggiunge: “ Tutti i bambini sono un miracolo, è vero, sono un dono di Dio… sono speciali. Per me Anastasia e bebé2 in arrivo sono veramente MOLTO speciali. Sono speciali per ciò che hanno affrontato prima di venire al mondo. Il destino ha voluto facessero più o meno lo stesso percorso “per arrivare”.”

E ancora: “ Credo nel destino, credo agli eventi incredibili, credo nei risultati insperati. Con tutti i mesi dell’anno, dopo un periodo storico molto triste, dove la normalità è diventata un difficile traguardo da raggiungere, lei/lui arriverà più o meno nello stesso periodo di Anastasia, pochino, prima forse. Non smetterò mai di ripeterlo. CHE FANTASTICA STORIA È LA VITA.“

Ludovica ha ringraziato tutte le persone che la seguono sempre con amore e che le regalano affetto. E ha continuato con un altro post: “Instagram non rappresenta sempre la vita reale, a volte sono mondi diametralmente opposti! Ci tenevo però a scrivere queste parole, voi meritate una piccola spiegazione a qualche “assenza ingiustificata”, a volte non sono neanche riuscita ad essere me stessa al 100%. Il motivo per il quale ho aspettato fino ad oggi per dirvelo… beh, penso possiate voi stesse/i capirlo anche solo attraverso queste mie parole”. Non possiamo che fare le nostre congratulazioni a Ludovica e al suo compagno per questa lietissima notizia.