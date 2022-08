Alena Seredova ha detto sì ad Alessandro Nasi, la proposta di matrimonio a Mykonos

Finalmente è arrivata la proposta di matrimonio di Alessandro Nasi ad Alena Seredova. La splendida modella si sposa!

Alena Seredova si sposa, Alessandro Nasi ha chiesto la sua mano, è arrivata la proposta di matrimonio che i fan della coppia chiedevano da tempo. Alena Seredova e Alessandro Nasi hanno evitato di mostrare un momento così intimo della loro vita, magari non esiste nemmeno un video della proposta di nozze ma in compenso ci sono le loro emozioni. Un selfie in costume, gli occhi che parlano e Alena Seredova tra le storie di Instagram rivela che ha detto sì. Nasi evidentemente ha atteso la vacanza a Mykonos per chiedere la mano alla donna della sua vita ma non si sa altro, per il momento non ci sono altri dettagli. Di certo la Seredova presto racconterà qualcosina in più alle follower curiose con le loro inevitabili domande.

Quando si sposano Alena Seredova e Alessandro Nasi?

Difficile da dire, la data potrebbearrivare prestissimo, perché con la semplicità di Alena magari le può bastare davvero poco tempo per organizzare tutto, le sue nozze. Vacanze speciali quest’anno in Grecia, un’estate che la rende ancora più felice dopo 8 anni d’amore e la nascita di Vivienne Charlotte nel 2020. Ed è proprio alla loro bambina che adesso pensano prima ancora del matrimonio perché Vivienne non è stata ancora battezzata. A causa del covid hanno sempre rimandato; il loro desiderio era quello di festeggiare con tutta la famiglia.

E’ il secondo matrimonio per la modella ceca che è già stata sposata con Gigi Buffon. Dal loro legame sono nati Louis Thomas, 14 anni, e David Lee, 12. Gigi Buffon ancora prima della separazione da Alena era già legato a Ilaria D’Amico, anche loro hanno un figlio, il piccolo Leopoldo Mattia, ma non hanno mai parlato di matrimonio. Anzi, per loro il gossip ha spesso intravisto crisi e addii, invece anche loro sono felici e innamorati.