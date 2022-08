Di Noemi Bocchi parla l’ex gieffino Tommaso Eletti, l’ha conosciuta e corteggiata

L'ex gieffino Tommaso Eletti racconta di Noemi Bocchi, la presunta nuova compagna di Totti

Di Noemi Bocchi parlano davvero tutti ma inizia a parlare anche chi la conosce. Vi ricordate dell’ex gieffino Tommaso Eletti, il giovane 21enne che ha partecipato anche a Temptation Island in coppia con la compagna di 20 anni più grande? Alla rivista Di Più Eletti ha confessato che aveva perso la testa per Noemi, che l’ha corteggiata. Tommaso sembra conoscere bene la presunta nuova compagna di Francesco Totti e aggiunge che non sapeva nulla che lei frequentava l’ex calciatore, ha scoperto evidentemente tutto dal gossip, come tutti. Mentre il Corriere della Sera ha lanciato un’altra bomba riportando che forse Noemi Bocchi è incinta di Totti, arrivano le parole di Tommaso Eletti.

Tommaso Eletti ci ha provato con Noemi Bocchi

Mentre si attende di sapere qualcosa in più su tutte le notizie date dal gossip, l’ex volto di Temptation Island ha raccontato di Noemi e per lei ha avuto solo bellissime parole. Eletti ha svelato di essere uscito più volte con la Bocchi perché hanno un’amica in comune. Ha confermato che è una bellissima donna ed è una bravissima mamma, che è molto legata ai suoi bambini avuti dall’ex marito Mauro Caucci.

Il desiderio di Tommaso è quello di far capire che lei non è come qualcuno la descrive, non è per niente una mangiauomini. E’ sicuro che Noemi Bocchi abbia pensato molto prima di scegliere di stare con Totti, poi ha confessato che ci ha provato con lei, che aveva perso la testa per lei ma non gli ha dato corda. Noemi gli avrebbe detto che la sua priorità sono i figli. “Non sapevo che stesse con Totti, a me non è arrivata nessuna voce. Anche perché, dopo avermi rifiutato, è uscita dalla mia vita. Quello che so è che è una donna molto colta e studiosa, credo voglia fare qualche master, non so”.

L’ha definita una donna molto in gamba, che ha investito molto per costruire il suo futuro. Ha anche svelato che quando le facevano notare che somiglia a Ilary Blasi era molto lusingata dal paragone.