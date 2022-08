Quanta dolcezza nelle parole di Stash per la sua famiglia e per il pancione di Giulia

Stash sta per diventare padre per la seconda volta e sui social spiega che è felicissimo ma gli mancherà coccolare il pancione di Giulia

Dopo esser tornato a casa e aver riabbracciato la sua piccola e coccolato mamma e accarezzato la creatura che sta per arrivare, ancora nel pancione, Stash ha deciso di condividere tutte le sue emozioni sui social e lo ha fatto con un dolcissimo post, dedicato proprio alle donne della sua vita e alla bambina che sta per arrivare: “Oggi sono tornato a casa e non immaginate cosa ho provato quando ho abbracciato la mia piccola grande famiglia dopo questi giorni… Giuro è indescrivibile!“. Parole piene di emozione e d’amore quelle del cantante e giudice di Amici che presto diventerà padre per la seconda volta. Pochi mesi fa, quando aveva raccontato della seconda gravidanza e della sua Giulia in dolce attesa, papà Stah aveva rivelato a Verissimo di essere pronto a una famiglia numerosissima e di avere tanta voglia di coccolare un’altra femminuccia, desiderio che si è avverato, visto che presto nascerà un’altra principessa.

Tutta l’emozione di Stash che sta per diventare papà per la seconda volta

“Vi racconto una cosa… in questi giorni di tour intenso, prima della pausa di metà agosto, ho vissuto emozioni contrastanti… ormai siamo agli sgoccioli con la gravidanza e la bimba potrebbe nascere da un momento all’altro, quindi sapevo che sarebbe potuta arrivare la famosa telefonata che aspettavo anche quando mi trovavo sul palco (tralasciando l’ansia che ho provato quando mi trovavo a 7/8 ore di distanza!). Nel frattempo io sono in giro a fare concerti su e giù per l’Italia, a vivere le emozioni più assurde sul palco e giù dal palco insieme a voi… boh, sarà che questi due anni di pandemia hanno fatto da “tappo emotivo”, ma quello che stiamo vivendo ai concerti dei The Kolors non si può spiegare! C’è voglia di fare festa, di vivere momenti di leggerezza e positività, c’è voglia di vivere!Per cui, dentro di me è stato tutto un po’ strano perché se da un lato il palco e i concerti mi regalano botte potentissime, dall’altro sto vivendo la gioia più grande dal punto di vista umano/sentimentale” ha scritto il cantate nel suo lungo post su instagram. E poi ha parlato del suo particolare rapporto con il pancione: “Una delle cose più assurde durante la gravidanza è il “rapporto” che si instaura col pancione!“. Ha continuato: “Il pancione emana qualcosa di forte, crea dipendenza… non so se è una cosa che capita a tutti, ma io per la seconda volta sto provando esattamente la stessa sensazione. Un legame così intenso! …E già so che che proverò nostalgia quando non l’avrò più accanto da accarezzare.“

Ha concluso poi con queste parole: “Vabbè non sto qui a dilungarmi ancora che poi divento troppo emotional… volevo solo raccontarvi un po’ la gioia che sto vivendo in questo momento della mia vita da più punti di vista… e voglio ancora una volta dirvi GRAZIE per tutto l’amore che ci state mostrando ai concerti! Il tour riprenderà il 18 di agosto. Vi voglio bene. And after all we’re only ordinary men.”