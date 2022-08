Tomaso Trussardi in vacanza con le figlie, adesso è il suo turno

Adesso per Sole e Celeste è il momento delle vacanze con papà Tomaso Trussardi dopo le vacanze con mamma Michelle



E’ la prima estate che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi organizzano le vacanze da separati per passare del tempo con le figlie. Sole e Celeste trascorreranno di certo più tempo con la mamma ma è necessario organizzarsi e dopo le vacanze delle piccole Trussardi con Michelle Hunziker adesso è il turno di papà Tomaso. Sole e Celeste Trussardi ad inizio estate hanno anche vissuto l’esperienza di una vacanza da sole ma di ritorno dalle loro attività ecco che arriva il doppio dei divertimenti, almeno nella separazione c’è qualcosa di positivo per i figli. Di certo Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ci mettono tutto l’impegno possibile e se lei le ha portate prima alle Maldive e poi in Sardegna il papà sceglie il vero divertimento, Gardaland.

Tomaso Trussardi a Gardaland con le figlie

Si sa poco della vita privata di Trussardi, il gossip ci ha provato questo inverno a mettergli accanto una compagna ma ha sbagliato persona. Lui è molti più riservato dell’ex moglie che invece si è fatta beccare presto con Giovanni Angiolini. Michelle Hunziker e il suo nuovo compagno vivono la loro storia d’amore alla luce del sole, anche se non ne parlano e non pubblicano foto di coppia. Per Tomaso Trussardi sembra ci siano solo le sue figlie e il lavoro.

Non c’è altro sul suo profilo social oltre al lavoro, le passioni di sempre e le sue bambine. Tra le storie di Instagram spunta la divertente giornata trascorsa a Gardaland. Sole e Celeste Trussardi sono felicissime di passare una giornata dividendosi tra le varie attrazioni e il papà le fa tutte con loro. Si bagna con loro, urla con loro mentre la salita fa sempre più paura e la discesa arriva velocissima dai tronchi. Questa volta al parco di divertimenti la mamma e il papà non sono insieme, c’è una nuova vita da organizzare.