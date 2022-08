Amadeus e Giovanna, l’estate è con Fiorello e Susanna: amici da sempre

Estate con gli amici di sempre per Amadeus e Giovanna: la vacanza con Fiorello e Susanna

Se Amadeus a Sanremo ha voluto Fiorello è non solo perché conosce il suo talento ma anche perché sono amici da una vita e quella era una promessa fatta quando erano giovanissimi. Sono amici da sempre e di conseguenza lo sono anche Giovanna e Susanna. Qualche giorno fa la foto di Amadeus con Cenci, Gigi D’Alessio e Fiorello svelava non solo la loro amicizia ma anche parte delle vacanze sa trascorrere insieme, magari anche solo qualche serata tra risate e lavoro. Tra Fiorello e Amadeus c’è molto di più, le due coppie si conoscono bene, il legame è fortissimo, parte di questa estate 2022 la trascorrono insieme. I follower sono pazzi del quartetto che sorride dal tavolo dove hanno appena consumato la cena. E’ Fiorello scattare il selfie e i like diventano tantissime in poche ore.

Fiorello e Susanna, Amadeus e Giovanna, coppie solide da tanti anni

Tutti insieme parlano di certo di progetti di lavoro, la complicità è tra tutti e quattro, lo showman ha più volte confessato che è sua moglie Susanna Biondo a farlo alzare dal divano e dargli l’entusiasmo per fare spettacoli, Sanremo, tour. Bellissimi e amici da sempre ma per il conduttore e direttore artistico di Sanremo non mancano le critiche. Arrivano da Morgan che si è scagliato contro Ama in un’intervista al Corriere della sera.

L’artista non si è tirato dietro nel dire cosa pensa di Amadeus: “Ci vorrebbe un titolo di studio per essere direttori artistici del Festival, Amadeus non lo ha eppure lo fa da quattro anni: neppure a Baudo era successo, e dire che lui sa suonare il piano, scrive canzoni …”. Difficile che Morgan possa partecipare al prossimo festival di Sanremo, già la scorsa edizione non è stato scelto, ma era prevedibile dopo tutto il caos creato sul palco durante l’esibizione con Bugo.