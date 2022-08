La dedica di Fiorello alla moglie punge Totti e Ilary Blasi?

Le parole di Fiorello per la moglie sono apparse una frecciatina a Ilary Blasi e Francesco Totti

Magari Fiorello non avrà avuto alcuna intenzione di lanciare una frecciatina a Totti e Ilary Blasi dedicando parole d’amore a sua moglie ma molti pensano sia così. Tutti parlano della separazione di Totti e Ilary, nessuno si aspettava accadesse e nessuno pensava a un presunto tradimento del calciatore, a una nuova donna nella vita dell’ex calciatore. Invece, sta andando tutto come rivela il gossip, mentre su Fiorello e Susanna Biondo i pettegoli non possono raccontare davvero nulla. Stanno insieme da ben 26 anni, continuano ad essere la coppia affiatata e innamorata di sempre. E’ la rivista Chi che li ha intervistati e lo showman e sua moglie hanno confidato come fanno a coltivare il loro legame, quali sono i segreti che li tengono insieme da sempre innamorati e felici.

Il riferimento di Fiorello alle coppie che si lasciano

Sembra davvero che Fiorello abbia voluto colpire Ilary e Francesco con le sue parole ma in realtà le battute a lui non sono mai mancate e l’ex coppia è un argomento che è sulla bocca di tutti. Nel corso dell’intervista con il settimanale diretto da Alfonso Signorini Fiorello ha suggerito: “Puoi anche dire che in un periodo di gente che si separa, in cui sembra che la gente non riesca più a stare insieme, se io e Susanna possiamo essere d’esempio siamo contenti”.

Una bellissima dedica a sua moglie Susanna, alla sua famiglia, parole che lo riempiono di orgoglio ma Fiorello ha anche aggiunto altro, ha parlato di “gente che si separa”, ovvia la sua battuta. I maliziosi pensano che lui abbia voluto punzecchiare Totti o magari Ilary, forse entrambi.

Poi altre parole dedicate alla sua meravigliosa compagna di vita: “Lo dico sempre è Susanna che mi sprona perché io sono pigro, vorrei stare sul divano e non fare niente e invece faccio il tour, vado a Sanremo, sempre spinto da lei”.