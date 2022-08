Antonella Clerici e Vittorio Garrone in vacanza continuano con le meravigliose dichiarazioni d’amore

Sono ancora in Normandia Antonella Clerici e Vittorio Garrone e non mancano le romantiche dediche

In vacanza in Normandia Antonella Clerici e Vittorio Garrone sembrano in eterna luna di miele. E’ il loro posto del cuore, uno dei luoghi che adorano ma sembra sia davvero lì tra mare e verde che aggiungono felicità. Non perdono occasioni di dedicarsi foto e parole d’amore, anche di sorridere delle foto che rubano all’altro. E’ di Vittorio lo scatto in cui Antonella Clerici dorme serena sul divanetto con il loro meraviglioso cane che la sorveglia. Antonella ride ma è dolcissimo il suo compagno che si innamora ancora una volta. Le grandi e piccole città della Normandia incantano entrambi, sempre, continuano a girare video, a scattare foto e dentro ci sono sempre i loro sorrisi. Tantissime le dediche d’amore che continuano a scrivere sui social e l’ultima è di Antonella.

La dichiarazione d’amore di Antonella Clerici a Vittorio Garrone

Uno scatto durante una passeggiata a Dinard, Vittorio Garrone indossa uno dei suoi amati cappelli, Antonella Clerici pubblica la foto tra le storie di Instagram e scrive: “My love forever”. Lo sa da sempre che lui sarà il suo amore per sempre, poi aggiunge una delle sue canzoni preferite, un’altra romantica dedica: “Il bacio sulla bocca” di Ivano Fossati. “Bella Non ho mica vent’anni Ne ho molti di meno E questo vuol dire, capirai Responsabilità, perciò Volami addosso se questo è un valzer Volami addosso qualunque cosa sia Abbraccia la mia giacca sotto il glicine e fammi correre Inciampa piuttosto che tacere E domanda piuttosto che aspettare” parte del meraviglioso testo.

In Normandia è arrivata anche la sorella di Antonella, la sua Cristina, la zia che Maelle adora. Non è l’unica che l’ha raggiunta in vacanza, anche alcuni amici, cuochi con cui collabora, sono andati da lei per un saluto. Come sempre la conduttrice accoglie tutti con un gran sorriso, soprattutto il suo pubblico, i suoi follower.