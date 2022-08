Maria Chiara Giannetta fidanzata da 5 anni svela chi è il suo compagno

Per la prima volta Maria Chiara Giannetta parla del suo fidanzato, svela che stanno insieme da 5 anni

Quante volte fan e gossip hanno pensato che Maria Chiara Giannetta fosse fidanzata con Maurizio Lastrico, entrambi hanno sempre smentito e infatti per la prima volta dopo anni è l’attrice a svelare chi è il suo fidanzato. Diva e Donna li aveva già beccati insieme ma la Giannetta non aveva mai confermato, lo fa adesso a Vanity Fair dopo ben 5 anni d’amore. Solo adesso si sente pronta a rivelarlo, adesso che non ha più paura che finisca con Davide Marengo. Maria Chiara Giannetta è felice, ammette di essere nioiosamente felice ma non c’è niente di più bello.

Maria Chiara Giannetta svela chi è il suo fidanzato

“L’amore credo sia molto importante. Deve essere un qualcosa che ti arricchisce e che non ti ostacola. E io, in realtà è la prima volta che lo dico, sono fidanzata da cinque anni, sto benissimo. Mi hanno paparazzato diverse volte insieme a Davide ma non ho mai confermato” e il fidanzato è Davide Marengo, regista e sceneggiatore.

A Vanity Fair la Giannetta confessa il motivo per cui voleva tenere per lei questo amore, la ragione per cui mentre smentiva i gossip con Lastrico non parlava di Maurizio.

“Per istinto di protezione. Avevo paura che se lo dici, dai il permesso alle altre persone di entrare dentro. Invece, adesso ho cambiato idea – ed è meraviglioso che lo dica – Sono felice, anzi sono noiosamente felice”. Convivono e sottolinea che va tutto bene. “L’amore è una parte fondamentale. Davide mi ha aiutato tantissimo in molti momenti. Ci amiamo. E questo vuol dire far crescere l’altro a livello individuale, ma anche crescere insieme come coppia”.

E se non ha più paura che qualcosa rovino il loro amore l’attrice spera che non arrivi mai un altro timore: “Una paura che al momento non vivo, ma che non vorrei mai provare. Ossia la paura di scocciarmi, a un certo punto, di questo lavoro. Non per il lavoro in sé, ma per i meccanismi che ho intorno. Io amo quello che faccio, mi nutro di questo, e spero mai di non svegliarmi un giorno e di non provare più questa passione”.