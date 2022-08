Gerard Pique ha già una nuova fiamma dopo Shakira?

Gerard Pique ha già dimenticato Shakira e ha una nuova compagna?

A poco più di due mesi dall’annuncio ufficiale della separazione tra Gerard Pique e Shakira è il tabloid inglese The Sun, come riportato anche da Dagospia, a raccontare del calciatore che avrebbe già una nuova relazione. Il 4 giugno l’ex coppia ha sconvolto i fan che fino alla fine hanno sperato fossero solo pettegolezzi e adesso dopo il finale doloroso e dopo avere parlato di presunti tradimenti salta fuori un’altra novità. Gerard Piqué ha già un’altra compagna, un’altra fiamma? Chiusa la parentesi con la cantante la stampa estera racconta di una studentessa di 23 anni, che inoltre somiglia a Shakira.

Gerard Piqué già innamorato di un’altra donna dopo Shakira?

Lei sembra si chiami Clara Chia Marti, studentessa di pubbliche relazioni, molto simile a Shakira. Sembra che si stiano frequentando mantenendo tutto in gran segreto. Si racconta anche del loro primo incontro: mentre lei lavorava per degli eventi presso la società di produzione che appartiene al calciatore.

“Gerard e Clara si vedono da mesi. Lei è una studentessa che lavora per lui nel suo ufficio, organizza eventi” questo è il racconto della stampa. “Hanno taciuto sulla loro relazione, ma tutti quelli che li circondano sanno cosa sta succedendo. Le persone lo hanno aiutato a mantenere la storia d’amore segreta e hanno cancellato gli account sui social media di Clara in modo che le persone non potessero trovare le sue foto”. Questo fa quindi supporre che la storia con la ragazza sia seria.

Intanto, sembra che il desiderio di Shakira sia sempre quello di tornare a Miami con i figli ma ovviamente Pique non vuole accada perché altrimenti sarebbe troppo distante dai bambini. Davvero una triste estate questa per le coppie che sembravano dovessero amarsi per sempre. Si è detto davvero di tutto anche su Shakira e Gerard Pique.