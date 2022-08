Ilary Blasi e il personal trainer “causa” del divorzio: il Corriere svela dettagli inediti

Ilary Blasi avrebbe avuto un flirt con un personal trainer: sarebbe questo il vero motivo del divorzio da Francesco Totti che un anno fa, scoprì tutto

A quanto pare, la saga estiva più interessante dell’estate 2022 ha nuovi capitoli. Se infatti, fino a poche ore fa, l’ago della bilancia, pendeva tutto dalla parte di Ilary Blasi, tradita e umiliata da Francesco Totti, dopo le rivelazioni del Corriere della sera, le cose potrebbero cambiare. A quanto pare, qualcuno ha ben informato i giornalisti del quotidiano che oggi, ricostruiscono con molti dettagli, quello che sarebbe successo tra la conduttrice e l’ex capitano della Roma, spiegando che forse, non tutto è iniziato dalla relazione tra Totti e Noemi. Quella è arrivata dopo? Un po’ difficile parlare di date, visto che, le foto di Noemi ( o di una donna che dovrebbe essere lei), in compagnia di Totti, spuntano ogni giorno, con date diverse. Secondo il Corriere però, tutto è iniziato in modo diverso, tutto sarebbe partito da un flirt che Ilary Blasi avrebbe avuto con un personal trainer ( che sarebbe anche un ex di Giulia de Lellis e Zoe Cristofoli, ben addentrato quindi nel mondo dello spettacolo). La relazione tra i due, risalirebbe a oltre un anno fa, e Francesco Totti, come in un primo momento, anche la rivista Chi aveva rivelato, avrebbe trovato dei messaggi compromettenti che sua moglie e questo ragazzo, si erano scambiati. Ilary, passava per via del suo impegno con Isola dei famosi e Star in the Star, almeno 15 giorni al mese a Milano, luogo in cui appunto, avrebbe potuto gestire senza troppe difficoltà, questa relazione clandestina ( sempre che sia vero, siamo qui nel campo delle ipotesi). Una volta avuto conferma di questo, ossia di un tradimento bello e buono, anche Totti, avrebbe deciso di godersi la vita. E la sua frequentazione con Noemi, sarebbe quindi successiva.

Chi è il personal trainer con cui Ilary Blasi avrebbe avuto la relazione?

Cristiano Iovino, sarebbe il giovane personal trainer che ha fatto perdere la testa a Ilary Blasi. Stando ai ben informati tra i due ci sarebbe stato molto più di un flirt, del quale erano a conoscenza in molti, le stesse persone che Totti avrebbe contattato per chiedere conferme, che poi avrebbe trovato.

Ma allora, come mai, Ilary Blasi ha deciso di far seguire suo marito da un investigatore, se il matrimonio era finito e se insieme avevano deciso di tutelare i figli, vivendo ognuno la sua vita ma senza confermare il divorzio? Come mai Ilary Blasi è andata in tv a raccontare della famiglia del Mulino Bianco, mentre fuori succedeva tutto questo? Molti dicono che Francesco Totti ha cercato fino all’ultimo di recuperare il matrimonio, nonostante il tradimento ( e qui si torna quindi di nuovo all’uomo senza colpe, marito tradito ma pronto a fare di tutto per la famiglia). Altri smentiscono questa tesi, non dando nessuna colpa alla Blasi che non avrebbe commesso nessun tradimento e anzi, sarebbe stata la sola tradita. Dove sta la verità? Forse a settembre, quando ci sarà modo di tornare a parlare in tv di queste vicende sentimentali, avremo la versione ufficiale della coppia.