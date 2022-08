Massimiliano Allegri beccato con la nuova compagna: chi ha preso il posto di Ambra?

Le foto di Massimiliano Allegri beccato con la nuova compagna. La coppia paparazzata a Lugano ma chi è la nuova fiamma dell'allenatore?

Chi è la nuova compagna di Massimiliano Allegri? Nonostante tutte le attenzioni e la riservatezza dell’allenatore i paparazzi sono arrivati fino a Lugano e l’hanno beccato con la donna che ha preso il posto di Ambra Angiolini. Anche lei è riservata almeno quanto Allegri ma prima o poi le storie dei personaggi famosi finiscono tra le pagine del gossip ed è Chi a pubblicare le foto della nuova coppia. La nuova fidanzata di Massimiliano Allegri si chiama Nina Lange Barresi ed è consulente finanziaria. La coppia è stata beccata a Lugano perché lei vive in Svizzera. Del loro amore si parlava già da tempo ma nessuno conosceva l’identità della nuova fiamma.

La bellissima compagna di Allegri

Di lei non si sa molto, ha un profilo privato su Instagram, è proprietaria di una società di consulenza manageriale e di certo è una bellissima donna. Fisico scolpito, occhi scuri e capelli lunghi, è lei che ha fatto dimenticare Ambra ad Allegri. In realtà però l’allenatore aveva già forse tradito la Angiolini prima dell’arrivo di Nina.

Allegri e Ambra sono stati insieme 4 anni, dall’ottobre del 2017 a quello del 2021, una storia in cui l’attrice aveva investito molto e invece lui evidentemente ci credeva meno. Dopo i pettegolezzi, la consegna del tapiro d’oro ad Ambra, la difesa della figlia Jolanda e dei fan dell’attrice, nessuno dei due ha voluto chiarire l’accaduto fino in fondo. Allegri si è chiuso dietro il suo silenzio, Ambra Angiolini si è immersa nel lavoro e come sempre ha trovato tutto il sostegno della sua famiglia. Chissà se questa volta Max Allegri ha scelto la sua donna per sempre o durerà solo un breve tempo per poi pensare ad un’altra fiamma. Il gossip non dimentica che Ambra l’ha difeso più volte contro gli insulti allo stadio ma alla fine tutti hanno difeso la Angiolini.