Stefano De Martino: sono arrivati anche i suoi genitori e la felicità con Belen è completa

Stefano e Belen hanno cambiato villa, con loro adesso c'è la famiglia De Martino, i genitori del conduttore

Dove sono adesso Stefano De Martino e Belen Rodriguez? Forse non sono più ad Albarella, sembra siano arrivati in un’altra villa per vivere un’altra parte della loro estate meravigliosa. Con loro ci sono anche i genitori di Stefano e la felicità è totale. E’ Belen a mostrare un po’ di queste giornate e tra le storie di Instagram sembra più felice del solito, forse nasconde un dolce segreto ma di certo è affascinata da ciò che la circonda. Sono in Campania? Di certo sono in una villa meravigliosa con tanto verde, una splendida piscina e la voglia di condividere tanto amore anche con la famiglia De Martino. Da tempo i genitori del conduttore non apparivano nelle immagini di Belen, sono tornati.

Stefano De Martino con i genitori monta un tappeto elastico per Santiago

Mentre Belen ha scelto il suo angolino all’ombra e costruisce la sua piccola palestra qualche metro più in là sul prato ci sono Stefano e i suoi genitori. Lui si accorge del video e le sorride, La Rodriguez commenta che suo marito è al lavoro con il papà e c’è anche la mamma. Forse non è mai stata così felice di avere i suoi suoceri accanto, questa volta sarà per sempre. Continua a leggere il suo libro dell’estate: “Il coraggio di non piacere”, mostra la felicità di suo figlio Santiago dalle prime ore del mattino fino al momento della buonanotte.

Stefano e Santiago si divertono saltando sul tappeto elastico, lei evita, forse è davvero in dolce attesa. La showgirl mostra ogni angolo e si mostra senza trucco, bellissima così serena e felice. Luna Marì è con il suo papà ma nella villa c’è già il seggiolone per la sua bambina, così potranno conoscerla anche i genitori di Stefano.

Non è solo il coraggio di non piacere ma anche il coraggio di vivere la sua vita che Belen descrive nelle sue storie.