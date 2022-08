Ilary Blasi è tornata a Roma, prende Isabel e spuntano i dettagli sulla separazione

Ilary Blasi avvisa che è tornata a Roma, adesso tocca agli avvocati mentre la piccola Isabel lascia papà Totti e torna dalla mamma

Ilary Blasi è tornata a Roma, riprendono adesso le trattative per la separazione. Adesso tocca ai legali di Totti e Ilary Blasi, perché sembra che durante le ultime settimane anche loro abbiano scelto di fare una pausa, era Ferragosto per tutti. Spuntano nuove indiscrezioni su quelli che potrebbero essere gli accordi dell’ormai ex coppia e intanto la conduttrice riesce sempre ad anticipare il gossip. Ilary Blasi svela dove si trova un giorno prima che lo facciano gli altri, se non vuole dare sue notizie sa bene come fare. Totti è del tutto chiuso nel suo silenzio e sembra godersi poco la vita in queste settimane, bloccato per timore del gossip. Lei ha fatto invece un bel giro passando dal mare della sua Sabaudia e il sole della Tanziania al fresco di Cortina per poi riabbracciare la sua famiglia nelle Marche.

Ilary Blasi avvisa che è tornata a Roma

Ilary è tornata e sembra che i figli adesso saranno di nuovo con lei, soprattutto la piccola Isabel. Ci sono soprattutto i figli da gestire, sono tutti minorenni ma di certo per loro Totti e la Blasi troveranno il modo. Si parla di un maxi assegno che l’ex calciatore dovrà versare all’ormai ex moglie. Spese extra e ogni accordo, tutto da definire; sembra che abbiano preferito la negoziazione assistita per evitare il Tribunale ed avere al più presto lo status di separati.

Forse le ville potrebbero restare ai figli, Totti e Ilary potrebbero continuare a dividersi, sarebbero loro due a traslocare di continuo. E’ davvero complicato e Roberto Alessi ha commentato: “Io spero ci sarà un accordo. Anche perché ti dico oltretutto io uno dei due avvocati lo conosco personalmente ed è colui che dopo un momento molto duro tra Bova e l’ex moglie Chiara è riuscito a far si che ora i rapporti siano ottimi. E sai quando ci sono i bambini di mezzo meglio lasciarsi bene”.