Arisa compie 40 anni, gli auguri di Vito Coppola sono speciali

Oggi è il compleanno di Arisa. Per i suoi 40 anni le parole e il video di Vito Coppola

Oggi è il compleanno di Arisa, per i suoi 40 anni è già impossibile contare il numero di auguri ricevuti ma tra tutti uno è speciale, quello di Vito Coppola. Il ballerino è a Londra per lavoro ma non dimentica la sua Arisa. Tra loro c’è un rapporto speciale e Vito lo ribadisce anche nel suo messaggio di auguri, nel video che ha dedicato alla cantante. E’ di Vito Coppola che Arisa parla quando racconta dell’amore che le aveva tolto la fame, che l’ha fatta dimagrire senza alcuna dieta ma che le ha anche dato una nuova spinta? Forse sì ma anche se non sono fidanzati Arisa e Vito restano legati.

Il messaggio di auguri di Vito Coppola ad Arisa per il suo compleanno

“Venerdì 24 Dicembre 2021 – ore 11.31 e a metà strada tra Eboli e Pignola” inizia così il messaggio del ballerino. E’ un ricordo che custodirà per sempre. “Uno dei momenti più random e belli, che custodisco gelosamente. Questa foto è questo video sono secondo me tra i più significativi e rappresentativi”. Erano insieme dopo la vittoria a Ballando con le Stelle, entrambi hanno conosciuto le rispettive famiglie, sono entrati nel privato dell’altro e non lo dimenticano.

“Eh già, che bello essere provinciali! È ad oggi un privilegio – prosegue Vito prima di farle gli auguri – Tu sai già tutto. Io so già tutto. L’importante è questo, e nessuno potrà e dovrà mai capire” non hanno voglia di spiegarlo il loro legame ma il bene che li lega è unico anche se sembra avere fatto soffrire Arisa.

“Tanti auguri a Te, che sei il pane. Buon compleanno a Te, che hai un’anima bianca come la neve, limpida come l’acqua e fresca e leggera come l’aria. Sei un dono della natura” sono gli auguri di Vito a cui l’artista lucana risponde: “GRAZIE CUORE MIO”.