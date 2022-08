Ilary Blasi vola via con la figlia Isabel, lontane da Totti

Dopo i giorni con papà Totti a Sabaudia adesso Isabel è di nuovo con mamma Ilary Blasi

Ilary Blasi è andata a prendere la piccola Isabel da Francesco Totti a Sabaudia e poi insieme madre e figlia sono partite. Ilary Blasi e sua figlia Isabel hanno preso un altro aereo, questa estate è ricca di vacanze ma non sono come le precedenti. La conduttrice desidera stare il più lontano possibile da Francesco Totti, da Roma. Dopo avere trascorso le prime vacanze dell’estate in Tanzania con tutti figli, dopo le settimane al mare a Sabaudia sempre con Chanel Cristian e la piccola di casa; e poi anche il viaggio nelle Marche dalla sua famiglia e le giornate sulle Dolomiti adesso c’è una nuova destinazione. I bene informati avevano anticipato che Ilary Blasi dopo Ferragosto avrebbe preso di nuovo con sé la figlia minore e così è stato.

Ilary Blasi è al mare con Isabel?

Per il momento però non si conosce la destinazione precisa, anche se il gossip anticipa che la conduttrice de L’Isola dei famosi è al mare. Come sempre Ilary anticipa i paparazzi, brucia le notizie di cronaca rosa soddisfacendo la curiosità di tutti ma per il resto da parte sua c’è solo silenzio. Di certo nelle prossime ore ci mostrerà anche la località dove è atterrata. Difficile che Ilary Blasi e la sua piccola Totti siano sole perché mentre stavano per imbarcarsi qualcuno dietro di loro ha ripreso il loro percorso per mostrarlo sulle storie della conduttrice.

Una volta arrivata a destinazione è Ilary Blasi che pubblica una breve storia in auto con la figlia Isabel che dolcissima dorme sulle sue gambe. Forse con loro due ci sarà la sorella di Ilary, Silvia. Lei e Melory fanno di tutto per non lasciarla da sola, niente adesso è più importante della sua famiglia.

Francesco Totti intanto resta in silenzio, non ha mai pubblicato uno scatto, una storia. Anche i paparazzi sembrano rispettare il muro dietro cui si protegge o forse anche lui ha una guardia del corpo che li allontana.